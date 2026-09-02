2022年港姐亞軍回港進軍樂壇 許子萱拍劇唱歌做全能藝人

初試啼聲 挑戰十級難度

首次錄製自己的單曲，Cecca坦言挑戰重重：「這首歌真的是十級難度。進錄音棚前，我只學了三個小時就要直接錄。音域跨度大，情緒層次又多，每一句都要反復打磨。作為新人，我沒有太多技巧，能拼的只有真誠和力氣。從第一遍到最後一遍，我自己都能感覺到飛躍般的進步。每一遍錄製，我都用盡全力，把那些走過的路、咽下的話，都唱進歌裡。」她希望大家也喜歡這首歌，並請多多指教，每一份鼓勵，對她來說也很重要。