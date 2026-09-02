TVB新劇《死有對証》原來有兩個陳曉華 Hera孖陳熹潼同演法醫自爆烏龍事

陳曉華（Hera）在劇中飾演患有強逼症的女法醫程芷昕，Hera在今日活動上，聯同韋家雄、陳熹潼等法醫小隊登場，為道具公仔大玩解剖，眾人從公仔摷出不同動物公仔及字牌，再拼出劇集名，韋家雄在台上大講有味笑話，既拿起烏龜公仔研究頭頭，又講：「梗係摷完嘢先至砌」。活動上，眾演員一同欣賞劇中精華片段，之後女主角陳曉華亦有留下接受媒體訪問。

陳曉華跟馬貫東在《死有對証》飾演鬥氣冤家，Hera接受am730訪問談到扮演強逼症法醫，她本身雖然沒有強迫症，但為了揣摩角色，她事前特別買了一本書來看，才發現原來強迫症是思想上的強迫，不一定只是行為方面，當知道要演這個角色時，已經開始訓練自己投入這個思考模式，其實每一天逐點加下去，令自己都會變成一個習慣，自言不是一個熱愛收拾東西的人，思考事情也沒甚秩序，所以現在她已經回復了本來的面貌。

劇集於2023年拍攝，陳曉華回看拍攝時自己一臉baby fat，自言：「我睇返覺得好驚訝，因為當時覺得自己真係很可愛，宜家瘦咗好多，同埋大個女咗。」不說不知，《死有對証》原來集合兩位「陳曉華」合演；除了飾演主角程芷昕的Hera外，曾以藝名林熹瞳發展的陳熹潼，原來本名叫做陳曉華，與Hera同名同姓！問到跟原名陳曉華的陳熹潼有不少對手戲，Hera表示兩人在劇中有不少交流外，更自爆曾大擺烏龍：「其實我本身唔知㗎，佢嗰陣改咗當時個名啦，現在又改咗另一個名，佢嗰陣同我講嘅時候我就知道，後來我哋都有好多烏龍嘢，好搞笑，可能我會收到佢啲信，佢又會收到我啲信，因為寄來公司，大家都唔知道係邊個陳曉華，會開曾對方嘅信，發現唔係我就俾返佢。」Hera與吳若希在劇中是一對閨密，吳若希因劇情需要扮演屍體，Hera每次看到自己為劇中這位好友解剖時都「忍唔住喊」，今日看都十分感動，拍攝時兩人日對夜對，一日24小時有18個小時或以上都一起開工，培養出深厚感情。