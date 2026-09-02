吳若希封「女版吳卓羲」自彈扮死屍唔稱職 百無禁忌諗定靈堂寫「紅顏薄命、越難越愛」

吳若希（Jinny）在會上自己今次角色十分衝動，笑指似被塑造成「女版吳卓羲」，她在《死有對証》更成為「死屍擔當」。吳若希在活動後接受am730訪問，對於自己首次扮演屍體自評不夠稱職，既沒有感覺不吉利，反令自己對人生另有睇法，自爆已決定為自己日後出殯時在靈堂兩邊寫上「天妒英才、紅顏薄命」，橫幅則會寫「越難越愛」，希望大家抱住開心的心情送她最後一程。

談到挑戰演死屍，Jinny只給自己40分，原因拍攝當天在凍塊上震住演出，加上沒有衣服穿，當陳曉華真情流露邊喊邊演，Jinny自己也不禁落淚。Jinny忙於趕拍《愛·回家之三代同糖》，現在每天只睡四至五個小時，自言最討厭睡覺，她又稱沒有忽略家人，每晚也回家陪小朋友，加上囝囝今年考小學，要抽時間陪兒子去學校面試。

《愛·回家之三代同糖》自開播以來在網上引起不少聲音，她自言好享受看網民留言，不論善意或任何批評。Jinny最近亦推出新歌《再見嗎?》，延續之前兩首作品《感激跟你能夠遇見》及《超前告別》，繼續以「再見」為主題，至於今次新歌MV用上全AI製作，她自爆以AI炮製MV，純粹是因自己太忙沒有時間拍MV才靠AI技術幫忙。