JACE諗過旅居生活 忙搞自己嘢無去睇YT開騷

JACE陳凱詠穿上時裝設計師Kit Wan設計的超貼身服裝，她表示今次主題是《MUTANT//MYTHOLOGY》，把「變異」與「神話」結合，所以大家可以覺得她是蛇或變異人，自己也特別配襯了很特別的colour con配合造型。她指Kit Wan的設計很適合舞台，自己演唱會的服飾也有找他設計，現在身上的衣服令她感覺到舞台的感覺，「好想做騷丫！我係好鍾意佢設計啲衫！」同場的Marf@COLLAR就以豹女郎身份出現，二人一見面即刻合照。
她表示fashion可以打破想像空間，所以自己甚麼類型的服裝也很想嘗試，也很想擁有屬於記得時裝品牌，但自問經營音樂品牌也忙到一頭煙及很攰，未來可以考慮一下，但要識很多人才可以。
她透露自從演唱會之後，一直放假，去旅行搵靈感，間中會返港工作，「我放假有叉夠電，同時都有增值自己，好好感受生活節奏，亦多咗時間陪吓屋企人、朋友。」提到大家以為她移民，她表示自己有考慮過旅居生活，一有靈感及創意便回港實行，感覺很不錯。問到今次返港，是不是代表有靈感到，她說：「一返到香港就全速前進！嚟緊我有啲小搞作，大家可以拭目以待！」
至於為何沒有現身支持好友YT開騷，她指自己正在籌備一些中型搞作，所以沒空去欣賞，自己也替他開心，對於未能到場支持，感到可惜。「因為撞咗我嚟緊會公布嘅嘢，所以去唔到好可惜，但都戥佢好開心，知佢好努力！」