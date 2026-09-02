JACE諗過旅居生活 忙搞自己嘢無去睇YT開騷

JACE陳凱詠穿上時裝設計師Kit Wan設計的超貼身服裝，她表示今次主題是《MUTANT//MYTHOLOGY》，把「變異」與「神話」結合，所以大家可以覺得她是蛇或變異人，自己也特別配襯了很特別的colour con配合造型。她指Kit Wan的設計很適合舞台，自己演唱會的服飾也有找他設計，現在身上的衣服令她感覺到舞台的感覺，「好想做騷丫！我係好鍾意佢設計啲衫！」同場的Marf@COLLAR就以豹女郎身份出現，二人一見面即刻合照。

她表示fashion可以打破想像空間，所以自己甚麼類型的服裝也很想嘗試，也很想擁有屬於記得時裝品牌，但自問經營音樂品牌也忙到一頭煙及很攰，未來可以考慮一下，但要識很多人才可以。