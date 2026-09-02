劉兆銘被稱香港舞蹈界開荒者 演《倩女幽魂》姥姥最經典

劉兆銘在70年代為無綫的《歡樂今宵》擔任舞蹈主持，於1979年獲徐克賞識邀他演出《蝶變》，令他進界影壇，同時他亦參與多部無綫劇集，於80年代活動影視圈，《千王群英會》、《射鵰英雄傳》、《笑傲江湖》、《新紮師兄》、《今生無悔》等經典劇集，之後在《原振俠》中的「黃匡」亦令人留下水深刻印象，而在電影《倩女幽魂》中，他扮演姥姥一角更是深入民心。

2017年，劉兆銘出演無綫電視劇集《賭城群英會》，此劇為他闊別公仔箱五年之作，他曾接受訪問時透露久未拍劇的是因為太太在2012年去世，有一段很長的日子都不開心，以前她是最忠實的影迷，每一套劇、每一部電影，她看完都會站在觀眾的角度為自己評分，有時候她的忠言令自己深深不忿，可是當她永遠離開後，感覺自己生命中最重要的一部分也跟著她一齊離開，劉兆銘已於2019年1月與無線約滿。及後效力ViuTV，參演2020年的《歎息橋》。此外，Ming Sir演出電影還有《Laughing Gor之潛罪犯》、《C+偵探》等。

劉兆銘一直被稱為香港舞蹈界開荒者，年青時曾年青時曾獲獎學金到法國康城古典芭蕾舞研究中心習舞，成為首位為法國舞蹈家編舞的華人，曾於比利時國家芭蕾舞團中擔任舞者及編導，回香港後開設舞蹈學校培養年青演員。

Ming Sir於2021年接受訪問時透露小時候因為戰亂，十幾歲就要走難，自己直到20歲才看過舞蹈表演，坦言時下的年輕人已比他幸運，因為他們有很多時間去學習及準備，令舞蹈動作做得比以前更好。Ming至今仍很關注香港的舞蹈發展，他又認為「我嘅生命分成2段，一段做到兩隻腳傷咗唔能夠跳舞，不過仲有把口講嘢；變咗得把口，家吓就靠把口講嘢。」