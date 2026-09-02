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娛樂
出版：2026-Sep-02 23:06
更新：2026-Sep-02 23:06

劉兆銘離世丨6月撰文悼念King Sir 從未言休年過八旬仍熱愛工作

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劉兆今年6月撰文悼念King Sir。

人稱「Ming Sir」的劉兆銘今日（9月2日）傳來離世噩耗，享年94歲。資深藝人丁羽已證實其死訊，並表示：「今晚6時離世」。劉兆銘在演藝界縱橫超過半世紀，在演藝圈地位崇高。

今年6月，一代戲劇大師鍾景輝離世，當時Ming Sir為此撰文悼念亡友，並以「寬、實、清、和」形容鍾景輝為人。他與鍾景輝在2010年同獲「2009香港藝術發展獎」的「傑出藝術貢獻獎」，以表揚他們對藝術界的貢獻。

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Ming Sir劉兆銘與世長辭，享年94歲。

Ming Sir從未言休，年過八十仍繼續拍攝，他曾應邀演出香港芭蕾舞團的《白蛇》及香港舞蹈團的《梁祝》，更獲頒發「香港舞蹈年獎2002」。他於2007年又為香港藝術節演出《我的舞蹈生涯》，好評如潮。

2013年，當時82歲的Ming Sir獲頒「萬千光輝演藝人大獎」，由時任行政主席梁乃鵬博士負責頒獎，曾任藝訓班導師的Ming Sir教出不少巨星如周潤發及梁朝偉等。Ming Sir當時謙虛地說：「呢個獎係台前幕後努力先做到，我自己只係其中一分子，凡係成功嘅藝人都付出好多努力，我會繼續向佢哋學習。」

Ming Sir不但擔任無綫藝員訓練班導師，也曾任多個舞蹈及藝術團體的創辦人及顧問，包括演藝舞蹈學院、香港芭蕾舞學會、香港舞蹈總會及香港兒童合唱團等，也是演藝戲劇學院客席講師。他亦被委任為康樂及文化事務署藝術(舞蹈節目)顧問。

劉兆銘透露93歲生日將在醫院渡過。 0

劉兆銘曾透露93歲生日要在醫院度過。

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