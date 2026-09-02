劉兆銘離世丨6月撰文悼念King Sir 從未言休年過八旬仍熱愛工作

人稱「Ming Sir」的劉兆銘今日（9月2日）傳來離世噩耗，享年94歲。資深藝人丁羽已證實其死訊，並表示：「今晚6時離世」。劉兆銘在演藝界縱橫超過半世紀，在演藝圈地位崇高。

今年6月，一代戲劇大師鍾景輝離世，當時Ming Sir為此撰文悼念亡友，並以「寬、實、清、和」形容鍾景輝為人。他與鍾景輝在2010年同獲「2009香港藝術發展獎」的「傑出藝術貢獻獎」，以表揚他們對藝術界的貢獻。