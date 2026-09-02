劉兆銘離世｜自太太離世淡出幕前《賭城群英會》與謝賢合作 最後作品《歎息橋》

人稱「Ming Sir」的劉兆銘今日（9月2日）離世，享年94歲。Ming Sir曾演過無數經典作品，於2013年獲近年在《萬千星輝頒獎典禮2013》獲無綫電視頒發「萬千光輝演藝人大獎」後，但自從太太2012年離世後，心情大受影響，Ming Sir受訪曾表示，受太太於影響，因太太是其忠實的影迷，每套劇和每部電影都會以觀眾角度評分，少了這位忠粉，開始淡出幕前。

讚謝賢 「和藹可親」

直至2017年參演王晶出品的劇集《賭城群英會》，與離世的謝賢合作。這亦是兩人自1981年無綫劇集《千王群英會》後，再與謝賢合作，當年86歲的h劉兆銘形容當時80歲的謝賢「和藹可親」，每次拍完動作戲，對方都會他拍手歡呼讚賞，相當「敬老」。雖然劇集口碑麻麻，他大讚同劇的後輩演員佘詩曼、馬國明、黃浩然及陳法蓉等有吸引力。他坦言年逾80的演員，是踏入「危險」邊緣的年紀，很多人因擔心風險高而不敢找他拍劇，「年紀太大萬一拍到一半有事，又不能突然在熒幕前消失，導演要安排角色『外遊』。」如今Ming Sir和謝賢都先後離世，不禁令人欷歔。