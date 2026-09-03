是枝裕和編導真人版《驀然回首》本月上映 入圍威尼斯影展角逐金獅獎

榮獲報知電影動畫作品賞、日本電影學院獎最佳動畫的賣座動畫《驀然回首》，真人版電影由《小偷家族》、《怪物》國際影壇大師是枝裕和一手包辦導演、編劇與剪接，香港已定於9月17日大銀幕獻映。 真人版電影《驀然回首》改編自藤本樹的同名人氣漫畫，由日本國寶級名導、以《小偷家族》榮獲康城影展最高榮譽「金棕櫚獎」的是枝裕和執導、編劇與剪輯。是枝裕和 在偶然走進的書店中遇見了原作漫畫，對藤本樹所編寫的故事及身為創作者的覺悟深有感觸，因而促成了是枝導演與藤本樹的首次合作。曾於Netflix影集《舞伎家的料理人》表現亮眼的日本新生代女星出口夏希及蒔田彩珠，再度與是枝導演合作，分別擔綱飾演雙主角「藤野」與「京本」。

聚焦13 年真摯青春 《驀然回首》講述兩位對漫畫充滿熱情的少女，交織出一段深刻動人的成長故事。對自己的漫畫畫功充滿自信的藤野（出口夏希 飾），與對藤野抱有憧憬、同時也擁有壓倒性畫功的京本（蒔田彩珠 飾），兩人因為對漫畫的真摯熱情而結緣，一起度過了無法重來的寶貴時光。然而隨著人生道路逐漸分岔，兩人也面臨現實與命運的考驗。與原作相同，本片細膩且生動地描繪了兩人自小學時代起、長達13年的青春歲月。是枝裕和導演以一貫擅長的人物塑造，細膩描寫兩位女主角成長過程中的情感變化，為作品增添濃厚的情懷與真實感，神還原許多讓原作粉絲印象深刻的經典畫面。

由是枝裕和執導、改編自藤本樹現象級漫畫的《驀然回首》，未正式上映已率先入圍剛舉行的第83屆威尼斯影展「主競賽單元」，角逐最高榮譽金獅獎。這不僅是相隔三年再有日本電影躋身主競賽，也是是枝裕和導演繼《真實芳言》後睽違 七年重返威尼斯主競賽舞台。屆時，導演將攜手主演出口夏希、蒔田彩珠一同出席世界首映並亮相紅毯。