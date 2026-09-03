真人版Street Fighter下月上映 《街霸》眾星新宿造勢大電視公開最新預告

《街霸》演員包括《殺手列車》(Bullet Train)英日混血男星安德魯小路(Andrew Koji)、《愛的過去進行式》男主角諾亞森迪尼奧(Noah Centineo)，二人分別扮演主角Ryu、Ken，加拿大的華人女演員Callina Liang飾演春麗一角，還有「水行俠」積遜莫瑪(Jason Momoa) 以特技妝容化身怪獸Blanka，而饒舌天王50 Cent則演黑市拳王角色Balrog。

本周二(9月1日)，派拉蒙影業與傳奇娛樂在東京新宿Yunika Vision大電視上震撼發布最新《街霸》預告，正式揭開「世界戰士錦標賽」的序幕。一眾主演諾亞森迪尼奧、安德魯小路、Callina Liang、積遜莫瑪，連同日本演員後藤洋央紀、日本聲優狩野英孝、導演櫻井北尾以及《街霸》遊戲總監中山貴之，攜手出席當晚盛會。

全新真人版《街霸》故事發生於1993年；久已遠離格鬥擂台的街頭戰士Ryu和Ken，竟接受神秘女子春麗的邀約，重披戰衣參加新一屆的「世界戰士錦標賽」；再次面對連場拳拳到肉、命運與怒火交織的殘酷較量。然而，在這場激戰背後，還隱藏著一個致命陰謀，逼使他們不僅要面對彼此，還要面對過往的夢魘。如果不能過關斬將，他們的生命以及與他們關連的一切，都會玩完！