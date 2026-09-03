愛上草莓的季節｜池昌旭夥拍今田美櫻 韓日型男美女配搭新劇10.7上架

日韓合拍的浪漫療癒日劇《愛上草莓的季節》(Merry Berry Love)將於10月7日Disney+上架，一口氣公開海報及多張劇照。該劇由韓國型男池昌旭夥拍日本人氣女星今田美櫻，故事背景發生在日本小島，由製作《愛的迫降》、《淚之女王》等人氣劇集的CJ ENM與日本電視台(NTV)共同製作。

《愛上草莓的季節》講述曾風光一時的星級韓國空間設計師李有彬 (池昌旭 飾)一夕之間失去一切，於是決定遠赴日本小島「茶呂島」重新生活。在島上，他邂逅了堅毅的少女白浜夏凛(今田美櫻 飾)。縱使夏凜身患怪病，仍傾盡全力，誓要種出最甜美的士多啤梨！言語不通、來自不同世界的二人，最終因為一場意想不到的誤會而交織命運，擦出愛火花！

與此同時，島上另一段戀情亦悄悄萌芽，而這兩人南轅北轍。來工作假期的朴久南 (南潤壽 飾)，愛上塔羅占卜師水野麻里 (久間田琳加 飾)，便決定留低。諷刺的是，麻里雖然看得穿別人命運，卻占卜不到自己的愛情運！兩人發展戀情的同時，亦成為有彬及夏凜的神隊友，為他倆的愛情發展助攻。準備好迎接《愛上草莓的季節》這部發生於美麗怡人小島上，甜中帶酸的韓日愛情喜劇，保證令你心動。