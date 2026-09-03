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娛樂
出版：2026-Sep-03 14:40
更新：2026-Sep-03 14:40

韓團BOYNEXTDOOR二度來港開唱 明年1月站亞博Arena舞台

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BOYNEXTDOOR首張正規專輯《HOME》創下佳績。

韓國人氣男團BOYNEXTDOOR即將於2027116亞洲國際博覽館Arena舉行「BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.2' IN HONG KONG」這亦是六子第二度來港開唱，準備以更升級的舞台魅力再次征服全場樂迷。

去年成功完成橫跨全球13個城市、共23場巡迴演唱會的BOYNEXTDOOR，憑紮實的現場唱功和舞台表現，穩固其「實力派」地位。BOYNEXTDOOR的世界巡迴演唱會獲全球樂迷引頸以待本次世界巡迴演唱會以首爾站拉開序幕，並將途經釜山，版圖更遍及全球，在日本巡迴六個城市之後，計劃依次前往北美十個地區以及亞洲六大城市。

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韓團BOYNEXTDOOR明年1月登亞博開騷。

是次BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.2' IN HONG KONG」演唱會票價分為港幣HK$2,099HK$1,799HK$1,399、HK$1,199 及HK$899所有購買港幣$2,099門票的觀眾將可參與演前彩排，並獲得海報一張(其中將隨機派發30張簽名海報)。成功在2026年9月3日(星期四)中午12時至2026年9月6日(星期日)上午11時59分期間於Weverse登記的ONEDOOR MEMBERSHIP(GLOBAL)會員將有資格於2026年9月15日 (星期二)早上10時至晚上11時59分經Cityline參與會員優先購票。公開售票將於2026年9月17日 (星期四) 早上10時透過Cityline及大麥(Damai) 正式發售。

BOYNEXTDOOR近期發行的首張正規專輯《HOME》，在Hanteo排行榜上連續第四次突破百萬銷量，創下佳績。此外，該專輯還空降美國公告牌專輯榜Billboard 200第16位，打破了他們先前的最佳成績(原紀錄為第40位)。

Unnamed

BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.2' IN HONG KONG已定2027年1月16日假亞洲國際博覽館Arena開騷。

BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.2' IN HONG KONG

Date16th January 2027 (Saturday)

Time6PM

VenueAsiaWorld-Arena

Tickets: HK $2,099* / $1,799 / $1,399 / $1,199 / $899 (All Seated)

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