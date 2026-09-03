韓團BOYNEXTDOOR二度來港開唱 明年1月站亞博Arena舞台

韓國人氣男團BOYNEXTDOOR即將於2027年1月16日假亞洲國際博覽館Arena舉行「BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.2' IN HONG KONG」，這亦是六子第二度來港開唱，準備以更升級的舞台魅力再次征服全場樂迷。

去年成功完成橫跨全球13個城市、共23場巡迴演唱會的BOYNEXTDOOR，憑紮實的現場唱功和舞台表現，穩固其「實力派」地位。BOYNEXTDOOR的世界巡迴演唱會獲全球樂迷引頸以待本次世界巡迴演唱會以首爾站拉開序幕，並將途經釜山，版圖更遍及全球，在日本巡迴六個城市之後，計劃依次前往北美十個地區以及亞洲六大城市。