女神配對計劃2︱《女神2》強勢回歸9.6首播 郭珮文簡約Tube Top登場

第一季贏盡全城正評及熱話的《女神配對計劃》，第二季無論場景、鏡頭、女神造型、甚至賽制全面升呢，保證更粉紅、更好玩、更唯美，正如節目中阿Bob說：「為擊起更多粉紅泡泡，製作組專誠打造全新賽制，設計出多個甜蜜場景，務求幫女神們搵到真命天子。」今日(3日)製作組率先發布了靚爆鏡的女神Portrait自我介紹，及這一季的重點粉紅場景，讓廣大粉絲先睹為快。

赤裸剖白戀愛觀

在Portrait中，何沛珈Roxanne、阮嘉敏Mandy、陳若思Amber、俞可程Kanis及郭珮文Juliana，分別穿上湖水藍修身晚裝、吊帶碎花短裙小禮服、喱士系女神風長裙、粉紅公主紗裙及簡約白色型格擺尾Tube Top，在鏡頭前赤裸地大談戀愛經，散發各有特色的女性魅力，相當吸睛！其中Roxanne的瞇眼送飛吻兼派大心心兩大特寫鏡頭，更是甜美爆燈，女神感滿滿。

五位女神之中，拍拖次數達五次的Amber看似戀愛經驗最豐富，在Portrait中散發著可愛日系活潑美少女氣質的Amber，自我介紹卻強調自己的「底色」是孤獨：「大家睇我覺得我好似成日嘻嘻哈哈，好開心、好樂觀，但其實我唔係咯，我嘅底色係孤獨。我最期望喺呢個節目度，遇到真係好了解我嘅人，同埋好想愛我、好Care我嘅人。」驚現強烈反差。另一位充滿矛盾色彩的，還有Kanis，她形容自己是獨立又黐身的伴侶：「我希望《女神2》令我相信番愛情，希望可以享受到一段畀人錫嘅戀愛。」