武田玲奈29歲宣布做人妻 嫁圈外男友攜手共度人生

武田玲奈公開帖文，她寫道：「致所有一直支持我的人，以及一直關照我事業的每一位，我決定跟交往了一段時間的圈外男性結婚。」她繼續寫道：「非常感謝所有支持我、陪伴我的人！」最後並說：「從今以後，我會珍惜每一天，珍惜我們共同擁有的小幸福，與他攜手共度人生。期待大家一如既往的支持。」

29歲日本女星武田玲奈，今天(9月3日)在Instagram上宣布婚訊，下嫁圈外人成為人妻。

武田玲奈1997年7月27日生於福島縣。於2013年12月參加選秀賽事榮獲大獎成功入行，之後為時尚雜誌《Popteen》任專屬模特兒，出道後參演不少影視作品，2015年出演山田涼介、菅田將暉、橋本環奈的真人版電影《暗殺教室》開啟演員生涯，曾主演電視劇《人狼游戲》、Netflix劇《她們的百萬日圓》及參演改編自桂正和的經典作品《電影少女》愛情劇《電影少女-VIDEO GIRL MAI 2019-》。

武田玲奈出道時憑住天使面孔及魔鬼身材成功上位，並吸納大批男性支持者，一度吃香當地寫真界，獲得宅男們瞓身支持。不過，她在2017年被《周刊文春》踢爆跟男模西田凌矢拍拖兼到男方家過夜，因而流失大批fans，事隔多年決定嫁人展開人生新一頁。