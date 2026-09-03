肥媽爆有圈中人訛稱生癌借錢醫病 款項八九成都收唔返

新城廣播35周年台慶期間限定節目《新城任務35》，請來藝人兼司儀陸浩明（六號）擔任DJ，並邀得肥媽（Maria Cordero）擔任嘉賓接受訪問，分享入行數十年來的舞台驚險經歷、家庭理財觀及人生哲學。她更透露，明年TVB 即將 60周年，她正與公司商量，提議與陸浩明再開飲食節目。

肥媽與陸浩明合作多年，她分享二人合作初期已約定「一個做上靶、一個做下靶」，絕不埋藏心底話。她直言：「我最怕做嘢唔真，我唔會隔沙隔紙，你知我講嘢。」陸浩明笑指肥媽「直腸直肚，如果嗰日你唔話我，我反而唔開心」。肥媽立刻回應：「你係抵話嘅！」肥媽又提到陸浩明結婚會送金器祝賀，陸浩明以為送給自己。肥媽表示：「我送畀你老婆仔，得鬼閒送畀你。」陸浩明提到自己即將結婚，開玩笑地建議開一輯《人夫煮食訓練班》。肥媽則說：「我每次介紹買餸，啲觀眾都問幾時再做飲食節目，已經好深入民心。」她亦透露正與公司商量明年60周年工作，不排除與陸浩明再開新一輯飲食節目。

陸浩明問及肥媽過去會否有難忘的表演經歷時，肥媽表示曾有多次登台驚險場面。她分享，在一個體育館演出期間，舞台上的螢幕突然起火，肥媽憶述當時現場有1千至2千名觀眾，若混亂離場隨時釀成人踩人意外。她臨危不亂，笑說：「我諗住電下你哋，點知電咗個螢幕！」更即時叫人滅火，最後成功安撫觀眾情緒。 肥媽亦提到一次在深圳演出，綵排後音樂帶遭清洗，整場45分鐘演出完全沒有音樂，她靠清唱《我是中國人》、《友誼之光》等歌曲完成表演，落台後放鬆下來激動落淚。她又指演出現場很多情況無法預估，但做這行「The show must go on」。她又以日前完結的《中年好聲音4》的選手尤淑情為例，她認為在表演者直播中即使耳機聽不到，也不應叫停現場，直言她輸得不值。

談及圈中人借錢，肥媽直言多年來借過數十萬，更透露有八、九成借款早已預計收不回。她說：「有啲人環境好慘，我會話，我唔借，我可以畀呢筆錢你，你唔使還。」但她強調只有一次機會，若對方再借則不會受理。她亦指曾有人聲稱患癌借錢，其後發現是謊言，但她亦無奈表示「冇辦法」。肥媽認為幫人是一種福氣「施比受更好」：「我由細到大都覺得，做善事積咗福，第日我啲孫仔孫女條路會好行啲。」 陸浩明問到會否考慮退休，肥媽即時霸氣回應：「我未死，有人請我，點解要逼我退休？」肥媽強調現時工作並非為錢，而是保持動力：「當我有嘢做嘅時候有目標，今日做乜、聽日做乜，你會有一種動力，令自己後生啲。」

肥媽透露，明年TVB 即將 60周年，她正與公司商量，提議與陸浩明再開飲食節目。