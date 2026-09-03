阿Sa首公開老公林俊賢巴黎跪地求婚過程 天寒地凍超感動流黑色眼淚(有片)

今年4月榮升人妻的蔡卓妍(阿Sa)今日聯同MIRROR成員柳應廷(Jer)現身銅鑼出席品牌活動。阿Sa首度公開老公林俊賢(Elvis)於巴黎跪地求婚的細節，雖然天寒地凍，但過程既fun又浪漫感動，搞到阿Sa熱淚盈眶，她又談及兩公婆煮飯仔的生活日常，更大讚Elvis的廚藝了得。至於她在社交平台預告與鍾欣潼(阿嬌)年底有新搞作，阿Sa就繼續賣關子，呼籲大家下星期留意她與阿嬌的社交平台。

婚後4個月，首度以林太身份受訪，阿Sa戴著黑超亮相，她解釋皮膚敏感，並透露將於明天(4日)投入拍攝以「食」為主題的喜劇，與部分《祥賭必贏》的演員再合作，但未知是否賀歲檔上映。不過她就特地為角色學廚，自言刀法大有進步。問到拿手小菜時，她稍作思考回應：「咕嚕肉，我上過節目跟周聰師傅學，煮俾華仔食都話好食架！」不過她直言學藝之後，也煮過幾次，「鍾意食嘢嘅人，廚藝唔會太差。」她自言間中也會跟老公在家裡煮飯仔，婚姻生活愉快，更大讚Elvis的廚藝了得，問到是否日日吃白烚雞胸肉，她笑言，「又無咁慘，佢過咗呢個階段，佢蒸肉餅幾好食。」

早有夾計部署

談到老公的求婚過程，阿Sa甜笑形容Elvis是很有計劃的男生，聯同梁祖堯及她的助手等部署在法國巴黎浪漫求婚。本來欲言又止的阿Sa，詳細分享細節，「阿祖預先話book咗間好餐廳，叫我著靚靚好食嘢，不過我只係帶咗喺『某寶』買嘅羽絨，諗住平平地就算。」不過，全晚她都被同行友人勸告除褸，不斷投訴其羽絨好核突，拍照很難看；由於天寒地凍，阿Sa堅持不脫。

天黑自拍潑冷水

後來阿Sa被Elvis拉出餐廳外拍照，友人更強行除去她的羽絨，為她披上另一件外套，「我心諗快啲影，好凍加上環境好黑，我老公仲要同我自拍，我不斷潑佢冷水，話咁黑影唔到，原來係求婚。」事後她才知朋友們全程拍片，「本來個景點好多人，唔知點解慢慢走晒，原來我朋友講法文叫路人走，我又無諗咁多，因為真係好凍。」她坦言好驚喜，老公當眾跪下求婚，「都流咗幾滴眼淚，但係我啲eyeliner甩晒，跟住拍咗啲片，眼淚全部黑色。」她自言分享欲不太強，加上黑色黑淚，故沒有在社交平台分享。問到可有生育計劃時，阿Sa就表示順其自然。