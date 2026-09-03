熱門搜尋:
西藏尼泊爾泥石流 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 叡璟 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
娛樂
出版：2026-Sep-03 19:00
更新：2026-Sep-03 19:00

陳慧嫻內地巡唱 零國語歌照樣場場爆12月美國繼續開show

分享：
Eaf0af285baf5f2c5c035eb5141cafda raw

陳慧嫻日前於佛山國際體育文化演藝中心，完成她40周年巡迴演唱會《The Fabulous 40》內地站最後一場演出。

天后陳慧嫻日前於佛山國際體育文化演藝中心，完成她40周年巡迴演唱會《The Fabulous 40》內地站最後一場演出，為橫跨十七個城市、歷時近九個月、唱足二十九晚的音樂旅程畫上完美句號。作為內地巡演壓軸一站，佛山站絕對驚喜連連。慧嫻特別為當地歌迷解封「珍藏歌單」，相隔一年再次現場演繹《癡情意外》，答謝一路以來不離不棄的支持者，這份「專屬彩蛋」即時掀起全場高潮，成為尾場一夜最動人一幕。由開場的《奇妙旅程》，到《人生何處不相逢》、《Love Me Once Again》、《千千闕歌》及《飄雪》等多首經典金曲，每首歌都引發全場大合唱，而且一次比一次熱烈，場面勁轟動。

6ce336cca52958a2ab4a27d14021d459 raw C5eff1395d84578a2e8d5b3984129ab8 raw

今次內地巡演，慧嫻充份發揮了其驚人魅力。一直以來，慧嫻的國語歌的產量都比較少，幾乎九成都是以廣東歌，但神奇的事就在這個巡演發生，由北到南，每個場館嘅的迷，無論會不會說廣東話，都照樣跟到足唱！在一個以普通話為主的市場，慧嫻絕對堪稱異數，她是極少數能夠單靠廣東歌在內地都能站穩陣腳、兼且場場爆滿的香港女歌手，每次開賣門票都火速售罄，認真犀利，證明好音樂是無語言界限。

隨着佛山站圓滿結束，雖然慧嫻這次內地巡演亦正式畫上句號，不過她的音樂腳步未有停下，十一月到十二月，慧嫻將會飛到美國大西洋城、拉斯維加斯及Reno Event Center繼續開show，將經典帶到更遠地方。

79fcc2d1dfba3ae15edf8a95a2197982 6a442475a564d3c85ce8a40b34361bc4 raw 79acf1c9fa8d58a50053f73c2c4c35c4 raw 83af235b6326650f47efc9d13b66eea5 raw B9fc1a8e40c3df597c5914ef040d233a raw

ADVERTISEMENT

【👇送皇玥中秋月餅👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務