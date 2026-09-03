珍美李寇蒂斯奪小金人揚威奧斯卡 接拍銀髮版《老友記》大談黃昏戀｜美國直擊

日前，NBC Universal在洛杉磯舉行Backlot Pass2026秋季節目宣傳，早上先在NBC錄影廠設下以「Traitors: New Blood」為主題的早餐招侍媒，之後由NBC電視和娛樂主席Pearlena Igbokwe在台上正式歡迎到場傳媒，再由監製Jenna Bush和Ben Spector介紹頭炮全新美劇《Line of Fire》，故事描述一個為國家服務的特任家庭，由Hope Davis和Peter Krause聯合主演，內容充滿人情味。
監製之一的Jenna Bush是第41任美國總統喬治布殊（George W. Bush）孫女，在白宮長大的Jenna希望能透過這故事反映出有很多家庭為保護國家和總統的安全去犧牲個人生活，今她十分之感動。兩位主角Peter Krause和Hope Davis和則表示，在劇集開拍前，分別跟多名FBI和特務人員學習武器的訓練，務求能模仿得似模似樣，十分之尊敬他們。
延續《黑色星期五》
接著傳媒到另一個片廠，參觀由珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）、Tea Leoni、Tim Daly、Ignacio Diaz-Silvero、Emma Meisel和Bill O'Neill為新劇《Newlyweds》圍讀劇本；《Newlyweds》故事描述花甲之齡男女的戀愛生活及婚姻。珍美李表示該劇將會歡迎現場觀衆參加錄影，也會利用多個鏡頭拍攝，並稱：「現在很流行串流平台，收費也很昂貴，NBC希望《Newlyweds》能把觀衆們帶回到以前電視節目的地位和空間，不用觀眾繳交特別的費用，每個星期我們均會推出新的一集，像1994年時播放《老友記》（Friends）一樣的拍攝手法和播放方式，可讓大家在家中欣賞。」現年67歲的珍美李寇蒂斯，憑住夥拍楊紫瓊的《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）揚威奧斯卡勇奪金像最佳女配角，令她近年再度成荷李活的搶手貨。
之後NBC介紹新劇《Sunset P.l.》和《The Rockford Files》，如果觀眾是《黑色星期五》（Friday the 13th）粉絲的話便絕對不能錯過全新節目《Crystal Lake》；由Linda Cardellini飾演Pamela Voorhees，故事屬《黑色星期五》的前傳，描述Jason長大的經歷和Pam如何變成一名連環環殺手。劇集節奏拍攝得十分之緊張和緊湊，愛好驚懼電影絕不能錯過。