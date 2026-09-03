珍美李寇蒂斯奪小金人揚威奧斯卡 接拍銀髮版《老友記》大談黃昏戀｜美國直擊

日前，NBC Universal在洛杉磯舉行Backlot Pass2026秋季節目宣傳，早上先在NBC錄影廠設下以「Traitors: New Blood」為主題的早餐招侍媒，之後由NBC電視和娛樂主席Pearlena Igbokwe在台上正式歡迎到場傳媒，再由監製Jenna Bush和Ben Spector介紹頭炮全新美劇《Line of Fire》，故事描述一個為國家服務的特任家庭，由Hope Davis和Peter Krause聯合主演，內容充滿人情味。

監製之一的Jenna Bush是第41任美國總統喬治布殊（George W. Bush）孫女，在白宮長大的Jenna希望能透過這故事反映出有很多家庭為保護國家和總統的安全去犧牲個人生活，今她十分之感動。兩位主角Peter Krause和Hope Davis和則表示，在劇集開拍前，分別跟多名FBI和特務人員學習武器的訓練，務求能模仿得似模似樣，十分之尊敬他們。