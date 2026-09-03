容祖兒為啟德個唱準備心情超緊張 Gin Lee戴名貴珠寶衣錦還鄉

英皇集團主席楊受成博士率領容祖兒、李幸倪(Gin Lee)連同英皇鐘錶珠寶主席楊諾思女士、行政總裁梁浩昌先生到馬來西亞吉隆坡為英皇珠寶分店主持開幕禮。
楊受成博士上台分享英皇珠寶再度拓展馬來西亞版圖的喜悅與展望，他認為馬來西亞市場潛力巨大，極具發展前景，對品牌於當地的發展充滿信心。其後特意向大家表示自己準備了兩份精心挑選的「重禮」分別贈予祖兒及 Gin，答謝兩位遠道而來為新店揭幕。楊博士更打趣道：「Joey同Gin今日就如鑽石般耀眼，祝願她們的人氣能夠和鑽石一樣銳不可擋、歷久彌新！」。
容祖兒和李幸倪分別被邀請到台上兩人暢談一路走來的創作歷程和感悟，並分享對高級珠寶藝術與精湛工藝的欣賞。當日祖兒佩戴黃鑽鑽石項鏈亮相，鏈身以月桂葉的形態設計，猶如女王冠冕般散發著讓人仰望的金光，她一上台便笑言：「我今日戴嘅呢條黃鑽鑽石頸鏈總重超過40卡，頭先主持人介紹我係星級嘉賓，我覺得今日應該係『重量級』先岩！」
祖兒明年一月將於香港啟德主場館開個唱，被問及心情和籌備情況，祖兒表示：「距離演唱會時間剩下3個多月，心情不免有啲緊張，但自己出道多年，在忙碌的排練裡面，學識要自我沉澱，希望自己可以好似身上呢一件珠寶咁，以最自信、最完美嘅光芒站在台上。」祖兒感謝大班粉絲早早便到活動現場等候，知道大家在2022年舉辦雲頂巡迴後對她再次在當地開show期待已久，希望早點有好消息可以公布，像英皇珠寶一樣持續開拓東南亞市場，迅即得到全場熱烈的歡呼聲。
在當地成長的Gin一上台便以英文「I am back！」及馬拉話「Gembira dapat bertemu dengan anda semua（很高興見到大家）」 和在場嘉賓及觀眾打招呼，母語一點也沒見生疏。被問到回家的感覺時，Gin表示：「每一次回來都有一種好踏實嘅感覺，今日更盛裝配搭我身上呢一條highlight piece，由英皇珠寶設計、義大利手工製作嘅藍寶石鑽石頸鏈，名副其實『衣錦還鄉』！」談及活動後會否留在當地，她說稍後還有工作但希望可以抽空盡地膽之誼帶同事到處嚐嚐當地美食，例如正宗的肉骨茶、炒粿條等等。
隨後舉行的開幕及剪綵儀式完美貫徹了英皇珠寶融合現代與傳統的設計美學。品牌特別邀請醒獅隊帶來精彩表演，並邀請藝術家 SHEENEY 即席揮毫，呈獻氣勢磅礡的巨型書法創作。最後，楊受成博士連同英皇鐘錶珠寶主席楊諾思女士、祖兒及 Gin 共同為書法作品進行點睛之筆，寓意英皇珠寶畫龍點睛、業績蒸蒸日上。