容祖兒為啟德個唱準備心情超緊張 Gin Lee戴名貴珠寶衣錦還鄉

英皇集團主席楊受成博士（中）連同英皇鐘錶珠寶主席楊諾思女士（左一）、行政總裁梁浩昌先 生（右一）、英皇娛樂藝人容祖兒（左三）、李幸倪（右二）遠赴當地，更邀請到楊忠禮集團執 行主席丹斯裡拿督楊肅斌先生（右三）、楊忠禮酒店及置地公司副總裁楊恭賢（左二）先生一同出席開幕禮及主持剪綵儀式，共同見證英皇珠寶在馬來西亞邁入發展新階段。

楊受成博士上台分享英皇珠寶再度拓展馬來西亞版圖的喜悅與展望，他認為馬來西亞市場潛力巨大，極具發展前景，對品牌於當地的發展充滿信心。其後特意向大家表示自己準備了兩份精心挑選的「重禮」分別贈予祖兒及 Gin，答謝兩位遠道而來為新店揭幕。楊博士更打趣道：「Joey同Gin今日就如鑽石般耀眼，祝願她們的人氣能夠和鑽石一樣銳不可擋、歷久彌新！」。

容祖兒和李幸倪分別被邀請到台上兩人暢談一路走來的創作歷程和感悟，並分享對高級珠寶藝術與精湛工藝的欣賞。當日祖兒佩戴黃鑽鑽石項鏈亮相，鏈身以月桂葉的形態設計，猶如女王冠冕般散發著讓人仰望的金光，她一上台便笑言：「我今日戴嘅呢條黃鑽鑽石頸鏈總重超過40卡，頭先主持人介紹我係星級嘉賓，我覺得今日應該係『重量級』先岩！」

祖兒明年一月將於香港啟德主場館開個唱，被問及心情和籌備情況，祖兒表示：「距離演唱會時間剩下3個多月，心情不免有啲緊張，但自己出道多年，在忙碌的排練裡面，學識要自我沉澱，希望自己可以好似身上呢一件珠寶咁，以最自信、最完美嘅光芒站在台上。」祖兒感謝大班粉絲早早便到活動現場等候，知道大家在2022年舉辦雲頂巡迴後對她再次在當地開show期待已久，希望早點有好消息可以公布，像英皇珠寶一樣持續開拓東南亞市場，迅即得到全場熱烈的歡呼聲。