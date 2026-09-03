柳應廷為「走數」解畫：有欠冇還？ Jerdan拍MIRROR團綜成獎金大贏家(有片)

MIRROR成員柳應廷(Jer)今日(3日)與蔡卓妍(阿Sa)現身銅鑼灣出席手袋品牌限定店開幕活動，兩位麻雀腳喜相逢，阿Jer笑言趁機交流心得，隨時奉陪開雀局，更公開自薦拍麻雀戲兼唱主題曲，並即時哼唱「六嬸、三太公」以示誠意。。不過他亦補充近來要籌備錄製新歌，預計在9月內會推出。

挑機阿Sa打後空翻

Jer自言喜歡用大型的包包，可隨身攜帶工作所需物品，猶如百寶袋一樣。他又自爆甚少執拾包包，內裡有隱形眼鏡、鬚刨、上台唱歌的耳機等，甚至有飯盒麵包，「我做騷嘅時候唔係好想食嘢，但返屋企就好想食，個大袋就可以袋住個飯盒返屋企食。」他自言「混亂中有整潔」，絕不會發現垃圾或發霉食物。

難得與阿Sa同場，問到可想跟對方合作，他笑言「以型男美女」組合出席活動也不錯，並自言熟悉TWINS的歌曲，不過問到打側手翻時，他一臉驚訝，誤會合唱《側手翻》，接著笑指「打後空翻」都可以，然後才澄清純屬說笑。至於一班雀友可曾考慮開live，他直言可能比拍電影更精彩，「其實我哋打牌，如果開live都應該幾好睇，但可能有好多唔出得街嘅嘢，(粗口？)未必係粗口……」不過近日較少雀局，暫時難有機會。