柳應廷為「走數」解畫：有欠冇還？ Jerdan拍MIRROR團綜成獎金大贏家(有片)

MIRROR成員柳應廷(Jer)今日(3日)與蔡卓妍(阿Sa)現身銅鑼灣出席手袋品牌限定店開幕活動，兩位麻雀腳喜相逢，阿Jer笑言趁機交流心得，隨時奉陪開雀局，更公開自薦拍麻雀戲兼唱主題曲，並即時哼唱「六嬸、三太公」以示誠意。。不過他亦補充近來要籌備錄製新歌，預計在9月內會推出。
挑機阿Sa打後空翻
Jer自言喜歡用大型的包包，可隨身攜帶工作所需物品，猶如百寶袋一樣。他又自爆甚少執拾包包，內裡有隱形眼鏡、鬚刨、上台唱歌的耳機等，甚至有飯盒麵包，「我做騷嘅時候唔係好想食嘢，但返屋企就好想食，個大袋就可以袋住個飯盒返屋企食。」他自言「混亂中有整潔」，絕不會發現垃圾或發霉食物。
難得與阿Sa同場，問到可想跟對方合作，他笑言「以型男美女」組合出席活動也不錯，並自言熟悉TWINS的歌曲，不過問到打側手翻時，他一臉驚訝，誤會合唱《側手翻》，接著笑指「打後空翻」都可以，然後才澄清純屬說笑。至於一班雀友可曾考慮開live，他直言可能比拍電影更精彩，「其實我哋打牌，如果開live都應該幾好睇，但可能有好多唔出得街嘅嘢，(粗口？)未必係粗口……」不過近日較少雀局，暫時難有機會。
承諾9月出歌
談到上月完成的團綜拍攝，Jer與呂爵安(Edan)和邱士縉(Stanley)曾在社交平台分享短片，自爆贏得獎金，Jer就自封是大贏家，「每集都有獎金，我都係最後勝利者。今次玩好多競技遊戲，有少少似第一季嘅《MIRROR GO》。」問到表現如何，他續說：「其他人就唔講，我覺得自己進步咗好多，攞獎金能力勁咗好多，(名列三甲？)我同Edan都應該係。」
早前Jer受訪預告將於8月推出新歌，但至今9月開學仍未見「歌踪」，「走數」被「柳柳粉」在網上通緝，他解釋，「首歌準備緊，因為一直搵唔到錄音時間，而家幾肯定9月有呢首歌，即係農曆8月。」他預告新歌節奏輕快，今年內將另外再推出多一首，豪言：「大家可mark住，有欠冇還……唔係，有拖冇欠！」柳生開創先河的四字詞，果然厲害，令全場笑破肚皮。至於他曾在IG出story，透露將推出cover作品，收集意見，但遲遲未見公布計劃，他認真表示，「我收集咗好多歌，希望以比較專業嘅形式推出，可能要再改編先推出，唔係網上唱cover，所以要啲時間，今年內一定會有一首。」談到肥仔@ERROR曾透露想跟Jer一齊開show，Jer聞言即表示歡迎，「佢咁唱得跳得，(一齊跳舞？)有啲突破都好。」