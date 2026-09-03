何正德與林恬兒傳離婚 拖新歡Janelle巴黎甜蜜寫真意外曝光

林建岳與前妻謝玲玲的大女林恬兒（Emily）的婚姻亮紅燈，其丈夫何正德（Kent）上月被網民公開在加拿大溫哥華與一名長髮女性之親密影片，據指影片中的女主角名叫Janelle，去年底兩人經朋友介紹認識後愛得痴纏，日前一位巴黎攝影師更公開了何正德與新歡在巴黎拍攝的甜蜜寫真，看來兩人感情相當穩定。

照片於網站消失

巴黎攝影師Bonnie在其官網上公開了何正德與Janelle甜蜜照片，男方一身白衫白褲白鞋化身「白馬王子」，而Janelle則穿粉紅色Deep V長裙，並以巴黎皇家宮殿（Palais Royal）作為背景，在浪漫勝地前拍攝該輯菲林電影感寫真，Janelle有別在溫哥華被網民偷拍時的黑面表情，今次在鏡頭前十足小鳥依人，跟何正德甜蜜拖手、親吻及坐大髀。攝影師分享這輯照片時，更意外讓兩人關係與對話曝光，文中透露：「Janelle和Ken找我的原因非常明確，他們想要一位擅長電影風格的巴黎菲林攝影師，能捕捉他們在巴黎的真實瞬間。」攝影師Bonnie形容兩人在拍攝過程中笑聲不斷，且邊行邊傾，指何正德與Janelle希望照片呈現出電影感，而非僵硬的擺拍，拍攝過程要自然輕鬆，毫不造作及並不刻意去強顏歡笑。不過該輯照片曝光後，今日已從攝影師官網上全面下架。