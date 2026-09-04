死有對証｜吳若希宣傳新劇百無禁忌 高EQ自嘲：趕得切農曆七月前死俾大家睇

吳若希於三年前拍下的《死有對証》終於推出，安排9月7日開始逢周一至五晚黃金時後播映。《死有對証》由陳曉華、馬貫東擔任主角，還有吳若希、阮浩棕、韋家雄、陳熹潼、王綺琴、王菲、許俊豪、黃嘉雯等演員陣容。 在《死有對証》中，吳若希（Jinny）飾演的單佩嘉將會慘死，她接受am730訪問時認為扮屍體沒有感覺不吉利，反令自己對人生另有睇法，自爆已決定為自己日後出殯時在靈堂兩邊寫上「天妒英才、紅顏薄命」，橫幅則會寫「越難越愛」，希望大家抱住開心的心情送她最後一程。

日前公開的《死有對証》宣傳片已更見到Jinny劇中遺容，片段播出後在網絡引發迴響，吳若希本尊亦有在自己社交網轉載並以極高EQ留言宣傳：「可以趕得切喺農曆七月之前死俾大家睇。三年前我哋都係農曆七月拍㗎！」對於Jinny如此百無禁忌兼玩得，不少網民留言大讚好笑及表示期待，有網民直接問Jinny瞓解剖床凍唔凍，Jinny爆笑回應：「好乸凍！」

學生look搶先睇 就此，Jinny受訪時坦言是首度正式瞓解剖床兼飾演死屍，並搞笑自責：「作為死屍我覺得自己做得唔係咁好。因為始終第一次正式演死屍，嗰日我超緊張，劇入面曉華係我閨密啦，而拍嗰時我同佢嗰種關係真係（戲內戲外）好好姊妹，所以當日拍嗰陣feel到佢喊時，我係超傷心嘅，有種好唔捨得嘅感覺。所以我覺得我做得唔好，因為as死屍我喺度喊。」由於Hera與Jinny的姊妹情是《死有對証》的重心劇情，劇組率先發布了二人的青春無敵學生look預熱！照片所見，身穿短袖白襯衫配紅呔、配以灰色學生短裙的Hera與Jinny，不但全程拖晒手笑得勁開心，Hera還俏皮地伸晒脷，齋睇相都Feel到二人的好感情及默契。

Jinny受訪時亦親揭與Hera如此投契真相：「我哋大家都覺得大家真係好似識咗好耐咁，Hera嘅性格係我鍾意嘅性格嚟嘅，就係質咩俾佢食佢都會食，我好鍾意睇人食嘢嘅，一個佢啦，一個戴祖儀，佢哋兩個都係我好鍾意嘅女仔。」除了Jinny的「慘死」備受矚目，飾演法醫的陳曉華及韋家雄為了執勤，先後要在垃圾站、荒山野嶺、泥坑及後巷等不同程度的惡劣環境驗屍，對此與程芷昕一樣熱愛自己工作的Hera笑言，每次只要一埋位，就會忘記身處的環境，並透露由於讀書時讀過解剖學也覺得有趣，因此拍攝期間很容易便能專注做好「法醫」的工作：「好似第一集咁，我要喺垃圾站排一大堆嘅骨，因為個劇情真係好有趣，所以喺現場拍嘅時候，就覺得自己好似真係變咗程醫生觀察緊個環境同埋工作緊咁，喺程芷昕嘅角度，集中好忙咁做嘢就會忘記周圍嘅環境」、「同埋因為我以前讀書時都鍾意讀解剖呢科，所以我拍呢套劇時都好Focus。」



另無綫早前還推出了以兩位男主角為重點的宣傳片，飾演「火爆衝動警察」高俊的馬貫東，與阮浩棕扮演為求目標不擇手段的「踩界記者」詹柏宇將惡鬥連場，