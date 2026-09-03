陳慧琳生日想囝囝送唇膏 去澳洲擦蟹過敏收場成身出紅疹

陳慧琳（Kelly）將於本月13日生日，被問到是否準備好出席一連串生日飯局，她表示正在準備新歌，所以正在排舞，不敢食得太放肆。她透露已叫囝囝買唇膏，「我話送唇膏就得，咩都得，係女仔收到都高興㗎！」

她提到有次大仔幫人補習，把賺到的錢買了花當作母親節禮物。她亦不忘教囝囝冧女技巧，表示唇膏是最好的選擇，「我有佢講第日有女朋友，買唇膏一定鍾意，乜色都得丫！無女仔唔鍾意，潤唇膏都好丫！」問到囝囝能否賺得切錢買唇膏，Kelly說：「賺唔切！因為佢要準備考大學，又要考公開試，今年成績最緊要，我唔想佢為咗我支唇膏影響學業！」

至於老公會否買包包送給她，她笑言不用，寧自己買，「男仔買嘢永遠爭啲，唔知個trend！我train唔到佢，放棄咗好多年，佢有try hard，但我叫佢唔好嘥錢！」她又笑言曾將老公送的不合心水東西擺在自己的二手服裝市集，但被老公發現更立即拿回，自此不敢再把老公送的東西拿去二手市集。

Kelly提到6月到澳洲工作數天，自己也乘機到當地的漁市場大快朵頤，吃了一隻超大隻又有很多蟹羔的蟹，沒料回港之後發現心口、肚皮、背脊等位置都生了紅色一粒粒，而且非常痕癢。她表示自己以往對蟹沒有過敏，可能是吃得太多原故。她說：「嗰隻蟹等同我食12隻！太大隻啦！我係食哂蟹羔，我嗰下食得好enjoy，依家唔敢再食！好彩無生上面，我當時即刻食抗敏藥，又去拔罐，拔咗3次先去咁啲毒！」