國民童星極速成長 22歲蘆田愛菜宣布演真人版《藥師少女的獨語》

蘆田愛菜當年演出日劇《愛母罪》、《契爸唔易做》及電影《告白》被封為「國民童星」，如今她已長得亭亭玉立，22歲的愛菜更在演藝圈獨當一面，轉型成為日劇界當今「花旦」。
蘆田愛菜昨日（9月3日）出席Prime Video在東京舉行的盛大發布會，正式宣布為全球大賣逾5700萬冊的人氣作漫畫《藥師少女的獨語》主演真人版日劇，由她飾演女主角「貓貓」。
《藥師少女的獨語》故事以中世紀的後宮作為舞台，描述在花街長大的藥師少女貓貓，憑藥學知識與敏銳觀察力，接連解開宮中發生的謎團與陰謀。原著在2011年開始連載，2023年推出電視動畫後進一步把人氣推高，這次真人版由東寶與Amazon MGM Studios共同製作，為完整重現後宮世界，不僅搭建大規模場景，更耗時半年進行拍攝。不過，劇組目前尚未公布「壬氏」的演員人選，對其他演出陣容仍大賣關子。
蘆田愛菜擔演真人版《藥師少女的獨語》，本身也是作品粉絲的她表示拍攝時帶著「對貓貓滿滿的愛」，該劇預計2028年於Prime Video於全世界串流上架，原作者日向夏看到豪華場景與服裝時，更忍不住驚呼「究竟花了多少錢拍攝？」製作人臼井央表示，決定挑戰真人化的理由是因為原作實在太有趣，他更透露這次能夠真人化的原因之一，就是「我們心目中理想的貓貓出現了」。蘆田愛菜也希望，無論原作及動畫粉絲，或是初次接觸作品的觀眾，都能感受到《藥師少女的獨語》的魅力。