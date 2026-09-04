國民童星極速成長 22歲蘆田愛菜宣布演真人版《藥師少女的獨語》

蘆田愛菜昨日出席Prime Video在東京舉行的盛大發布會，正式宣布主演真人版《藥師少女的獨語》。

蘆田愛菜當年演出日劇《愛母罪》、《契爸唔易做》及電影《告白》被封為「國民童星」，如今她已長得亭亭玉立，22歲的愛菜更在演藝圈獨當一面，轉型成為日劇界當今「花旦」。

蘆田愛菜昨日（9月3日）出席Prime Video在東京舉行的盛大發布會，正式宣布為全球大賣逾5700萬冊的人氣作漫畫《藥師少女的獨語》主演真人版日劇，由她飾演女主角「貓貓」。