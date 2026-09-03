劉俊謙對《終章》飯盒不願置評 廖子妤戥阿媽握到古天樂手好開心

劉俊謙與廖子妤（Fish）一齊出席時裝活動，提到他們有份參演的《寒戰1994》入圍釜山電影節，Fish表示收到消息時立即傳訊息問監製是否可以去品嘗當地的湯飯，監製表示要看看安排，問到會否一齊出發，劉俊謙表示要看大家的安排。

談到《九龍城寨之終章》已經煞科，劉俊謙指大家完成了好艱巨的拍攝，可以鬆一口氣。他指每位演員各自都有不同的傷勢，自己感恩沒有嚴重受傷，但張文傑的手指傷得很嚴重。問到劇組的飯盒對他來說有何評價，他說：「特唔特別我唔回應，食物好主觀，我只可以講我對食物係有要求，我對劇組食物不回應，大家揣摩一下。」廖子妤表示過去拍戲對飯盒的要求是沒發臭便可以接受，只要能維持生命便可。問到小野盧鎮業廚藝如何，她自言自已比較好一些。

談到古天樂開騷，劉俊謙透露因為工作關係，所以尾場才來到，對於他在台上遭古天樂連問會不會唱《杯麵》，他思索一會表示現在會唱，但自言唱歌很難聽，所以不會公開大展歌喉。他又笑言如果要他唱《終章》的插曲會令到電影真的很快「終章」。

Fish被拍到因為未能跟古天樂握手露出詫異表情，非常搞笑。她指當日古天樂走近時，立即著母親上前握手，因為母親是古天樂fans，但都自己的時候，又因為把電話交給母親，因而錯過了機會，所以當下不知所措，沒料到會被人拍到這一刻。她又指母親當日笑得非常之開心，但因為自己有其他東西急着處理，所以未能在後台跟母女二人跟古天樂合照。