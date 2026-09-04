甘國亮傳患失智症 獲汪明荃薛家燕齊賀75歲生日

甘國亮於去年底傳出患上失智症，當時有報道指他被警員帶往將軍澳警署，及後再送到醫院接受治療。
昨日（9月3日）是甘國亮的75歲生日，「阿姐」汪明荃晚上透過IG分享為好友慶祝的多張照片，生日飯局上還有薛家燕及甘國亮的密友王士維（Alex）等，阿姐更寫：「03/09/2026 喜見甘生（甘國亮）身體康復，精精神神，開心同朋友一齊慶祝75歲生日。」甘國亮、阿姐、家燕姐排排坐食蛋糕，後面放有「75」數字氣球擺設，只見甘生沒有露出半點笑容，但精神與面色均同樣不錯。甘國亮被指患失智症後一直未有露面，社交平台亦久未更新，及至8月4日，其facebook卻更換了個人頭像，貼出一張戴帽照片。
曾戀Do姐同居多年
甘國亮參加無綫第一屆藝員訓練班而入行，做過編劇、導演及演員，工作涉獵範疇非常廣，其編導的電視代表作有1980年《山水有相逢》、《執到寶》、《輪流傳》、《不是冤家不聚頭》等。甘國亮曾形容自己為無綫寫劇本的工作為「從早到晚都在工作的車衣女工」，亦形容「曾經有一個星期，整個翡翠台的節目的文字都是我寫的」。甘國亮曾分別在電台、電影、舞台劇參與台前幕後工作，亦曾當過電視台、電台高層。感情方面，甘生與「Do姐」鄭裕玲曾在1979年至1990年展開長達10年的同居關係，近年他則與同性密友王士維出雙入對。