甘國亮傳患失智症 獲汪明荃薛家燕齊賀75歲生日

甘國亮於去年底傳出患上失智症，當時有報道指他被警員帶往將軍澳警署，及後再送到醫院接受治療。

昨日（9月3日）是甘國亮的75歲生日，「阿姐」汪明荃晚上透過IG分享為好友慶祝的多張照片，生日飯局上還有薛家燕及甘國亮的密友王士維（Alex）等，阿姐更寫：「03/09/2026 喜見甘生（甘國亮）身體康復，精精神神，開心同朋友一齊慶祝75歲生日。」甘國亮、阿姐、家燕姐排排坐食蛋糕，後面放有「75」數字氣球擺設，只見甘生沒有露出半點笑容，但精神與面色均同樣不錯。甘國亮被指患失智症後一直未有露面，社交平台亦久未更新，及至8月4日，其facebook卻更換了個人頭像，貼出一張戴帽照片。