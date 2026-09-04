雯雯驚爆四母子分開生活 張致恒：唔通今次真係冇路行

張致恒與太太區燕雯育有四名兒子，多年來他們一家都處於財困，雯雯更多次在社交網公開家中斷電、被迫搬屋等困境。近日，張致恒受訪，再次談及患有自閉症及過度活躍症的二仔時數度落淚，盡顯慈父一面；但同時雯雯卻在網上拋出「正在安排4個分開」的震撼言論，令外界揣測二人婚姻已亮起紅燈。 雯雯暗示母子分離 雯雯連月來不時在社交網「放負」，透露一家六口面臨斷電及頻繁搬屋的困局。日前，她更以黑底白字發文，火藥味十足：「今日我話你知我係唔會就咁算，你對得我惡劣，我一定要你十部（倍）還返比我！我做一切只為保護我嘅小朋友同動物」。她又在另一則帖文寫道「面對現實，4個分開先係負責任」，疑似承認正安排四名兒子分開生活，及與張致恒關係破裂；而張致恒亦接著表示：「唔通今次真係冇路行。」

二仔自殘抹糞 此外，張致恒接受網上節目訪問時，詳細分享照顧二仔張天牧的日常辛酸。他透露兒子情緒容易急躁，曾因手足口病致口腔潰爛，卻不懂表達痛楚，不斷用手抓至滿嘴鮮血；亦試過半夜將手伸進尿片，將糞便抹滿牆壁，甚至出現撞頭、咬手等自殘行為，令張致恒每次帶他外出都精神繃緊。談到對兒子的未來期盼，他多次哽咽：「我係一個好眼淺嘅人，一講到重點我就想喊，好怕佢唔識得照顧自己，怕人地去排擠佢。好希望我死之前，可以見到佢有一個正常嘅生活，識得自己去廁所、食飯、自理。」

為了支撐一家六口生計，張致恒現時除在物流公司任職搬運工人，亦積極接洽商演工作。面對網民嘲諷他「扮好爸爸」或勸他「正正經經打份工」，他直言心態已轉變：「生咗小朋友出來，你就一定要負責，真係好累，近呢三四年白髮都吐晒出嚟！但被別人講兩句又不會死，最緊要可以賺多些錢保障屋企。」他強調自己已非從前那個不顧後果的年輕人，現時做任何決定都會先考慮家人感受。 張致恒的真情剖白意外獲不少網民同情，有人留言力撐曾親眼見到他照顧小朋友親力親為，更為他送上鼓勵，希望商家多給予商演機會。不過，雯雯的連番控訴與張致恒的慈父言論形成強烈對比。