傅寶誼IG發文求外界別再叫舊名 直言「傅穎」惹是非

藝人傅寶誼（Theresa）早年以「傅穎」之名在娛樂圈發展，出道以來是非新聞不斷，感情事與工作動向屢成焦點。她於2024年在40歲當天突宣布改名「傅寶誼」，似乎想跟過去劃清界線，不過外界多年來仍習慣稱呼她做「傅穎」。昨日，她終忍不住在社交網發文，呼籲大家以後改口叫她新名，直言舊名只會帶來麻煩。
傅穎於9月1日在IG個人限動及Threads分享一則留言，有網民公開留言向Theresa指：「你係天生唔識同人社交又高敏，就唔好成日話欺凌你啦：）冇朋友都要好好學下同人溝通加油」。有網民極速發現，該留言者是鄧麗欣（Stephy）的好朋友，除Stephy外，方力申及區文詩亦有follow對方，令事件變得更加juicy。
透露改名契機
Theresa當時知道留言的網民跟前隊友是好朋友，繼而公開留言：「為什麼要回覆她？因為我應該，而且需要公開回覆。我認識的人既然都有關注她，是老死，我更應該回覆。」
對於又傳是非，傅寶誼在IG限時動態寫道：「講樣嘢俾你哋知 ，傅穎呢個名會引嚟好多是非，同埋好多奇奇怪怪嘅新聞。如果你唔想傅穎啲個人再有咩新聞 ，覺得睇到好煩，唔想再影響到你哋嘅偶像 ，你哋每次想講我個名時就叫傅寶誼」。她更透露改名的契機是「有日有個大師講嘅」，言下之意似是聽從玄學建議，希望藉新名遠離是非，減少不必要的炒作。