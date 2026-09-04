傅寶誼IG發文求外界別再叫舊名 直言「傅穎」惹是非

藝人傅寶誼（Theresa）早年以「傅穎」之名在娛樂圈發展，出道以來是非新聞不斷，感情事與工作動向屢成焦點。她於2024年在40歲當天突宣布改名「傅寶誼」，似乎想跟過去劃清界線，不過外界多年來仍習慣稱呼她做「傅穎」。昨日，她終忍不住在社交網發文，呼籲大家以後改口叫她新名，直言舊名只會帶來麻煩。

傅穎於9月1日在IG個人限動及Threads分享一則留言，有網民公開留言向Theresa指：「你係天生唔識同人社交又高敏，就唔好成日話欺凌你啦：）冇朋友都要好好學下同人溝通加油」。有網民極速發現，該留言者是鄧麗欣（Stephy）的好朋友，除Stephy外，方力申及區文詩亦有follow對方，令事件變得更加juicy。