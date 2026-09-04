方太迎95歲大壽精神奕奕 拍片感謝祝福盡顯昔日主持親切風格

「方太」方任利莎早於70年代已為麗的電視婦女節目《下午茶》主持烹飪環節，絕對是元祖級烹飪節目主持，之後的《午間小敘》、《方太生活廣場》、《方太美食廣場》等烹飪節目均大受歡迎。近日她迎來95歲生日，並與細女阿寶外出慶生，事後，她更親自拍片多謝各界祝福，精神狀態極佳。

今年方太的生日適逢農曆與西曆日子相連，阿寶笑言是「喜上加喜」。雖然方太年前曾因血液感染入院二十多日，但康復後精神十足，由阿寶代為管理的社交網亦不時更新其近況。