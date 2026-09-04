方太迎95歲大壽精神奕奕 拍片感謝祝福盡顯昔日主持親切風格

「方太」方任利莎早於70年代已為麗的電視婦女節目《下午茶》主持烹飪環節，絕對是元祖級烹飪節目主持，之後的《午間小敘》、《方太生活廣場》、《方太美食廣場》等烹飪節目均大受歡迎。近日她迎來95歲生日，並與細女阿寶外出慶生，事後，她更親自拍片多謝各界祝福，精神狀態極佳。
今年方太的生日適逢農曆與西曆日子相連，阿寶笑言是「喜上加喜」。雖然方太年前曾因血液感染入院二十多日，但康復後精神十足，由阿寶代為管理的社交網亦不時更新其近況。
帶方太扮靚
阿寶在帖文分享慶生經過，透露當日先帶媽媽去整理髮型，再一同到餐廳用膳。方太穿上綠色上衣現身，氣息不錯，面帶笑容，和藹可親。席間，主動讚外籍服務員靚女，對方亦禮貌回敬指她十分優雅。阿寶向服務員透露媽媽即將95歲，對方聽罷大為驚訝，更讚方太精神又時髦。服務員隨即貼心地為方太準備了生日甜點作驚喜，阿寶寫道：「哇！好開心好驚喜！大家覺得方太漂亮嗎？」帖文一出，大批網民即時送上祝福。
拍片謝網民
方太其後在社交網親自拍片感謝網民的生日祝福。片中她身穿粉紅色上衣，面色紅潤，說話有條理，語氣更保留當年主持節目的親切風格。她表示與子女和孫兒三代同堂食生日飯，開心同時亦令她思念已故父母，而她亦藉此祝福大家平安健康、心想事成。