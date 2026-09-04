九運會客室2｜夏文汐曾為張國榮離世抑鬱 被伍詠薇瘋狂示愛 李凱賢硬食「羊睪丸」(有片)

由伍詠薇和李凱賢(Brian@廿四味)主持的HOY節目《九運會客室》掀起城中熱話，贏得口碑，要求開拍第二季之聲不絕。兩人早前已開拍第二季，昨日(3日)邀來夏文汐任嘉賓，邀請傳媒探班。3人齊齊受訪，伍姑娘猶如小迷妹相當興奮，對著夏文汐示愛，「我喺13歲已經愛上佢，我細個成日扮拒，因為八十年代好鍾意睇電影，電影好蓬勃，好多女主角都好鬼靚，靚到癲，我淨係睇中佢，因為佢短頭髮。佢當年拍《烈火青春》好激，我成日喺屋企著件背心仔學佢，仲特登剪短頭髮。」夏文汐即大讚伍詠薇的「One Length 頭」有當年自己的影子，笑言被瘋狂示愛，無法婉拒對方邀請，答應擔任節目嘉賓。

盼合作拍女女愛情片 原來兩人幾年前已結緣，伍詠薇自爆，因為入行以來都沒機會跟偶像夏文汐見面，於是透過一位監製安排飯局見面，一見更傾心，發現對方非常友善，夏文汐表示，「電影朔造，成日俾人感覺好cool好冷艷，其實我個人好軟好傻，外表同裡面完全唔同。」兩人一見如故，希望能合作拍戲，面對伍姑娘當面示愛，夏文汐笑言充滿幻想，建議兩人可拍女女愛情片(GL劇)，「剛才閃過一念，佢做我條女，反正佢咁鍾意我，我食軟飯佢養我！」問到Brain可演甚麼角色時，他自薦，「我做佢老闆！」伍姑娘即搶白：「佢做我爸爸！」

難忘周潤發萬梓良合作 邀得夏文汐擔任節目嘉賓，問到有甚麼料爆時，伍姑娘就爆料，「佢好勁，當年拍戲啲男主角係佢揀！」問到哪位男主角印象最深刻，夏文汐逐個數，「最深刻係發哥，仲有萬梓良，最緊要係我點解入行，就係因為哥哥張國榮。」當年出道電影《烈火青春》與張國榮和湯鎮業合作，她自言是天蠍座，對感情好專一，失去了就好失落，「所以張國榮離開時，我好傷心，喊咗好耐，真係曾經有抑鬱症，差唔多有成年，差啲做傻事。」幸好後來靠運動和多做正能量的事情，走出抑鬱情緒。

鹹魚放臭襪 問今次與第一季的分別，Brain表示今集會邀請男嘉賓或男女嘉賓一齊傾偈，故第二季《九運會客室》英文名「Wonder Women+」，「+」代表嘉賓加碼，除了久未露面的藝人，更會有男嘉賓現身，為了讓嘉賓吐露真情，還加括了「SPICY & JUICY」環節，若嘉賓不想回答尖銳問題，就要食特備的SPICY「辣食」，若嘉賓選擇回答，則由Brain硬食，他爆粗憶述，「食牛鞭、食羊春袋、食辣蚱蜢，真係食到想嘔，羊春袋真係好難食，辣蚱蜢有翼，好核突，仲食咗條咩魚？臭到好似著咗兩個禮拜襪無換過，(伍姑娘：擺咗條鹹魚喺對襪裡面！)照食，專業嘛！」