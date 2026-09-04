49歲鍾麗淇表情僵硬惹揣測 佘詩曼替好姊妹激瘦近況解話

現年49歲的前TVB女星鍾麗淇，與圈外人老公Nardone Ruggero婚後育有兩名寶貝女，大女Isabella於6個月大時被診斷患上「四號染色體缺損綜合症」的罕有基因病，自小不能行路及自理，當時醫生更診斷活不過兩歲，但鍾麗淇沒有放棄，兩夫婦努力不懈悉心照顧Isabella，如今大女已經15歲，早前趁暑假更舉家到三亞旅行，於當地水上樂園消暑度假，同行還有「七魔女」閨蜜周家蔚、梁靖琪。

日前，周家蔚獲「七魔女」女姊妹慶祝43歲生日，於社交台分享跟鍾麗淇﹑佘詩曼﹑梁靖琪、文頌嫻﹑湯盈盈﹑姚樂怡的開心合照。不過照片一出，網民發現鍾麗淇容貌有別以往，照片可見穿牛仔外套及戴帽的她顯得消瘦，而且表情略僵硬，甚至有網民發現她大細臉及有歪嘴情况。至於大合照時，鍾麗淇站起時靠在好友身上及搭住對方膊頭，令人擔心其健康狀况出了問題。

鍾麗淇好姊妹佘詩曼昨晚（9月4日）出席活動時，談到出席周家蔚生日飯局時，鍾麗淇被指身形暴瘦，她解釋對方只是身體抱恙，因食了藥所以有點呆滯。阿佘又替好友澄清，指對方當日身體不適，加上整個暑假都忙於為囡囡安排活動，四出奔走，才會如此疲累。阿佘坦言自己當日亦不太舒服，早前曾患流感，同樣瘦了不少。