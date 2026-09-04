佘詩曼謙虛回應「全行最好人」讚譽 難捨Ming Sir劉兆銘離世

視后佘詩曼昨日（3日）現身公開活動，談及近日獲馬天佑公開大讚是「全行最好人」，她表現謙虛，笑言對方只是「遇得少人」。
早前馬天佑在節目中被問到心目中「全行最好人」的藝人時，毫不猶豫揀選佘詩曼，並分享對方為其歌曲《我們什麼都不是》錄音的深刻體會。他透露佘詩曼當時即使忙於《新聞女王》宣傳仍堅持做到最好：「我唔要good，我要perfect。我大把時間同你錄，錄到perfect為止！」又指她曾表示：「我應承得你，我一定要做到最好！」令他深受感動。佘詩曼昨日謙虛回應這個讚譽，笑指對方「遇得少人」，但承認自己對工作向來有要求，特別是唱歌方面更加不敢鬆懈，希望盡力做到最好，不想辜負別人的作品。
有機會出新歌
談到會否再推出獨唱歌，佘詩曼笑言粉絲在她25周年時已收過歌曲，最近又問她30周年會否有新作，她即笑指粉絲貪心：「我話睇吓點。」她透露去年一連完成兩部劇集後，現時想稍作休息，多留時間陪伴媽媽。
提起資深演員劉兆銘（Ming Sir）離世，佘詩曼言談間流露不捨之情，她憶起二人曾合作《七姊妹》與《賭城群英會》，阿佘一直稱呼對方為爺爺，對方則叫她奀豬。並表示從Ming Sir身上學習了不少，獲益良多。面對前輩離世，她感觸表示損失了一位好前輩，並在社交網貼出合照悼念，寫下：「爺爺：奀豬會永遠記住你….」