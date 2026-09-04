佘詩曼謙虛回應「全行最好人」讚譽 難捨Ming Sir劉兆銘離世

視后佘詩曼昨日（3日）現身公開活動，談及近日獲馬天佑公開大讚是「全行最好人」，她表現謙虛，笑言對方只是「遇得少人」。

早前馬天佑在節目中被問到心目中「全行最好人」的藝人時，毫不猶豫揀選佘詩曼，並分享對方為其歌曲《我們什麼都不是》錄音的深刻體會。他透露佘詩曼當時即使忙於《新聞女王》宣傳仍堅持做到最好：「我唔要good，我要perfect。我大把時間同你錄，錄到perfect為止！」又指她曾表示：「我應承得你，我一定要做到最好！」令他深受感動。佘詩曼昨日謙虛回應這個讚譽，笑指對方「遇得少人」，但承認自己對工作向來有要求，特別是唱歌方面更加不敢鬆懈，希望盡力做到最好，不想辜負別人的作品。