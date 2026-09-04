張栢芝心痛二仔發燒夾硬返學 爆校長對出席率要求嚴格

現年46歲的張栢芝是圈中公認的「絕世好媽」，多年來獨力照顧三名兒子，日常大小事務均親力親為。近日她在社交網分享二仔謝振南（Quintus）發燒發冷仍堅持上學的片段，全程憂心忡忡，更無奈揭露背後原因與校方嚴格要求有關，引來不少家長共鳴。

死撐如常返學

Quintus就讀沙田石門的基督教國際學校（International Christian School，簡稱ICS），是香港著名的頂尖「星二代學府」。片中見，14歲的Quintus戴上口罩，一臉倦容靠在座位上，顯得相當虛弱。張栢芝在車上連番嘆氣，坦言兒子前一晚已出現發燒發冷徵狀，翌日仍要硬撐出門，令她非常擔憂，她表示：「好心痛呀，噚日發燒又發冷，依家好辛苦咁頂住返學。」