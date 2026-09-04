張栢芝心痛二仔發燒夾硬返學 爆校長對出席率要求嚴格

現年46歲的張栢芝是圈中公認的「絕世好媽」，多年來獨力照顧三名兒子，日常大小事務均親力親為。近日她在社交網分享二仔謝振南（Quintus）發燒發冷仍堅持上學的片段，全程憂心忡忡，更無奈揭露背後原因與校方嚴格要求有關，引來不少家長共鳴。
死撐如常返學
Quintus就讀沙田石門的基督教國際學校（International Christian School，簡稱ICS），是香港著名的頂尖「星二代學府」。片中見，14歲的Quintus戴上口罩，一臉倦容靠在座位上，顯得相當虛弱。張栢芝在車上連番嘆氣，坦言兒子前一晚已出現發燒發冷徵狀，翌日仍要硬撐出門，令她非常擔憂，她表示：「好心痛呀，噚日發燒又發冷，依家好辛苦咁頂住返學。」
告知學校護士
栢芝透露兒子病住仍不敢請假，全因學校對出席率有嚴格規定，她無奈表示：「冇辦法，校長發：「依家啲小朋友真係辛苦！」言語間似是對現今教育制度下，學童所承受的壓力表達不滿。張栢芝明顯放心不下，並不停要求話出席得多少得多少。」面對兒子辛苦撐住返學，她不禁有感而叮囑Quintus一旦不適就要立即出聲：「唔好死撐，真係病就要去Sick Room（醫療室）！」她亦表示已預先向學校護士交代情況，若兒子狀況轉差要第一時間通知她，以便折返學校接他睇醫生，盡顯偉大母愛。