古淖文10‧10澳門打造高級音樂質感音樂會 優先訂購已售罄

古淖文繼《Follow Me 巡迴音樂會》大獲成功後，宣布將於今年10月10日回歸出生地澳門，於「澳門百老匯」百老匯舞台，由棋人娛樂主辦全新主題、期間限定一場的《German Ku ‘‘A New Classic’’ Live 2026》音樂會。日前門票進行優先預售，反應極為熱烈，僅一個下午即告全數售罄！古淖文今次將會攜手興專業管弦樂團，以優雅高級的風格重塑多首經典西洋金曲，加上適逢十月生日月，屆時更會為一眾「古粉」（古淖文粉絲暱稱）準備特別互動。

今次個唱以「New Classic」為題，古淖文坦言想做這個概念很久：「大家知道我一直好鍾意Nina Simone、Louisa Jesse、Bette Midler呢類經典金曲，但要唱好呢類型作品，真係要有一啲歲月嘅累積同練習。經歷過之前幾個演唱會嘅磨練，今次終於可以實現。」