古淖文10‧10澳門打造高級音樂質感音樂會 優先訂購已售罄

古淖文繼《Follow Me 巡迴音樂會》大獲成功後，宣布將於今年10月10日回歸出生地澳門，於「澳門百老匯」百老匯舞台，由棋人娛樂主辦全新主題、期間限定一場的《German Ku ‘‘A New Classic’’ Live 2026》音樂會。日前門票進行優先預售，反應極為熱烈，僅一個下午即告全數售罄！古淖文今次將會攜手興專業管弦樂團，以優雅高級的風格重塑多首經典西洋金曲，加上適逢十月生日月，屆時更會為一眾「古粉」（古淖文粉絲暱稱）準備特別互動。
今次個唱以「New Classic」為題，古淖文坦言想做這個概念很久：「大家知道我一直好鍾意Nina Simone、Louisa Jesse、Bette Midler呢類經典金曲，但要唱好呢類型作品，真係要有一啲歲月嘅累積同練習。經歷過之前幾個演唱會嘅磨練，今次終於可以實現。」
為配合主題，古淖文透露舞台視覺與造型風格主打高級兩個字。有別於以往鮮艷奪目的舞台服飾，音樂將會是重中之重，古淖文會與身後的管弦樂隊一同穿上正裝西裝打呔，純粹以音樂吸引觀眾。「好多經典歌曲需要原汁原味去演繹先好聽，但既然叫做『A New Classic』，點都要有一啲改編嘅Small Twist，希望將呢啲改編變成屬於我古淖文嘅特色版本。」
身為澳門人，古淖文對於能夠再次回到出生地開Show感到特別感慨。經歷過內地、香港及馬來西亞等地的巡迴演唱，他表示自己的心態與狀態都有所提升：「兩年前第一次喺澳門開Show，因為係自己出生嘅地方，所以意義非常重大。今次走過唔同地方再回到澳門百老匯舞台，大家現場嚟睇，就會睇到我嘅成長同轉變。」
今次演唱會適逢是古淖文十月生日月，被問到現場會否有專屬「古粉」的特別環節，古淖文預告規模會比以往更大：「幾年前搵過地方同大家慶祝，今次場地更大，除咗可以在台上同大家互動外，更會有近距離接觸嘅機會，希望可以同大家開開心心共度呢個特別嘅日子。」