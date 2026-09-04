林峯忙到農曆年爭取時間「造人」 談古天樂被入稟追1.49億：一定支持我老闆

林峯今日（4日）現身旺角，應代言月餅出席商場舉行的中秋限定店開幕活動。活動由阮小儀擔任大會司儀，林峯在安排下主持啟動儀式，又即場試飲、試食，他更向現場粉絲大派禮物，場面熱鬧。 新片《九龍城寨之終章》已經煞科，林峯在活動上受訪時透露將為另一電影投入拍攝，先會是一部輕喜劇賀歲片：「前幾日有啲時間，返去同個女開學，跟住又要投新嘅工作。」除了賀歲片外，還有一些排緊已接拍的電影作品，檔期排至農曆新年後，不過每部戲之間亦可以騰出時間陪家人享受天倫樂，阿峯又表示今次會解鎖有新技能，日前已去上堂，但暫時仍要賣關子。

回應《城寨》伙食 在拍攝《九龍城寨之終章》期間，林峯應付動作場面傷及手和腳，現在仍有待康復，嚴重程度更導致肌肉撕裂，他慶幸沒有斷手斷腳，其他拍檔亦不幸受傷，補充指戲組在現場已做足安全措施，阿峯卻爆：「我哋有個『城寨殘兵群組』，點解叫城寨殘兵就明啦！」表示城寨四子各有各傷，因為要應付不同動作戲，故分開打的四人接力受傷，林峯指太太與囡囡已見慣他傷痕累累。 《城寨》動作指導谷垣健治日前宣布婚訊，娶日本女星藤本露娜拉為妻，阿峯暫時尚未為對方慶祝，之後會請谷垣健治食餐飯，大家雖然好少談私事，但經常會約對方在香港食壽司。

加盟《九龍城寨之終章》的吳彥祖早前大呻開工飯盒難食，問到林峯拍攝時伙食如何？他答：「其實我又唔覺得太………..嚴重嘅。呢個問題。食得下嘅！」又大讚吳彥祖為人相當玩得，形容對方好「過癮」。《九龍城寨之終章》暫時未定上映日期，目前正進入後期製作，林峯估計最快都要一年後才會公開上映。其妻張馨月最近因穿鬆身衫再惹來有喜揣測，指若太太懷孕定會向大家公布消息，他自言想追多個，問到是否要農曆新年後才有時間「造人」，林峯笑笑口答：「所以我咪話得閒要抽時間返去囉！」

劉兆銘離世嘆可惜 為古天樂首次演唱會做足四場嘉賓，他大嘆十分感動，到澳門站更在包廂支持老闆，感受到古仔在台上十分enjoy，覺得古老闆亦有眼濕濕，談到古仔又跳又唱，他稱：「我覺得佢直頭係打開咗另一片天空，我覺得佢跳多啲，我有個目標希望係同佢要有一首合唱快歌。」林峯的世界巡迴演唱會《GO WITH THE FLOW》東莞站將於9月12日舉行，他直認因傷勢未癒，到時未必會大跳其拿手「凳子舞」，阿峯說：「因為傷咗手腳，傷咗手腳可能有啲動作可能會有啲吃力，驚傷上加傷。」

另外，對古天樂及天下一電影製作有限公司近日被追討逾1.49億元貸款，林峯回應：「我噚日先落機，我都聽講過，但都唔係好了解件事，咁我都相信應該進入緊司法程序，咁我哋都唔應該去評論任何嘢。無論如何，總之我就一定支持我老闆。」 大前輩劉兆銘（Ming Sir）不幸離世，林峯曾與對方在2005年劇集《Yummy Yummy》中扮演兩父子，當得悉Ming Sir死訊之後感到傷心，雙方正式合作只得一次，但之後前往昆明拍《太極》亦有同行，在當地酒店亦有見面，續說：「係啦…有好多我哋圈內睇住我哋大，亦都教導我哋嘅前輩，佢哋離去其實對我哋係損失嚟。我印象中，Ming Sir係非常錫後輩。因為以前喺電視台嘅前輩，真係會教我哋，俾我哋一啲演戲嘅意見，咁係其實對我哋專業上係有好大幫助。好多謝！」