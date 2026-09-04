女神配對計劃2｜葉蒨文跟GM係同事？曾展望有回應︰我哋係XX！

《女神配對計劃2》將於本周日（6日）起、逢周日晚八點半翡翠台播映。今日5位女神、林盛斌一齊出席記招，並由GM曾展望、Sophie葉蒨文做司儀。由於今次節目安排5位女神可以「爭仔」，求愛者更可以中途轉軚，GM與Sophie表示今次與他們那輯很不同，大家將會看到很多火花。活動上，GM自誇下身強壯，Sophie亦認證另一半的下盤勁，其後續解釋GM近日操肌，不停練腳，Sophie如下廚的時候，就會煮得比較清淡。

姊弟戀有壓力 Sophie與GM到《玄戰》作客時，戴上由fans設計的口罩，他們大讚fans非常有心思，設計很好，加上口罩上印有二人的卡通。GM說︰「真係好靚！低調得嚟又好高調！」Sophie特別提到︰「個公仔件衫係我哋情侶檔出去做嘢著個件，所以佢哋係我哋嘅戀情粉之餘，亦都係事業粉！好感恩有佢哋陪住呢段路」談到Sophie在節目中提到姊弟戀對她來說有壓力，她解釋說︰「本身人生、工作規劃都會影響一段感情，加上磨合期係全港觀眾關注下進行，所以變咗有壓力，始終同私下進行係唔同。」

「同事」又變番做戀人 早前Sophie見到有網民問及她跟GM的真實關係，她回應稱兩人只是每天聯繫、會互相改愛稱和支持大家、見過雙方父母、彼此互相了解、及一同去好幾個地方旅遊的「普通同事」，沒料到網民執著「同事」二字。Sophie跟GM聞言得啖笑，Sophie說︰「係啲人斷章取義！啲人只係睇標題！」GM說︰「我哋今日要更正下，我哋唔止普通朋友咁簡單，我哋戀人！」Sophie笑言說︰「我哋係普通戀人！」GM笑謂報道出街之後，又會有網民笑他們做戲。