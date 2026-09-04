Jeremy李駿傑生誕慶典迎31歲生日 Unicorn Town登陸葵芳遊歷六大主題地標

MIRROR成員Jeremy李駿傑邁入出道第八年，憑獨樹一幟的音樂風格與舞台魅力，深受粉絲喜愛。適逢今年迎來31歲生日，官方歌迷會 Jeremy Lee CK International Fan Club於今日（9月4日）起至9月13日期間，於葵芳新都會廣場舉辦Unicorn Town• Jeremy李駿傑生誕慶典2026（下稱「Unicorn Town」）。慶典以Jeremy與Unicorns（粉絲暱稱）共同建設的城鎮為主題，誠邀公眾一同踏進這個英倫風的夢幻小鎮。

挑戰夢幻英倫風

「Unicorn Town」選址葵芳新都會廣場L3中庭，現場特別劃分為六大主題區域，包括：獨角獸廣場、駿駿郵局、鎮長辦公室、Rise In Love Boutique、黑蛇公園及UNIMART。展區設計首次採用夢幻英倫風，並融入Jeremy多首音樂作品的元素，讓公眾打卡之餘，亦可參與不同互動。

為配合主題，Jeremy更特地拍攝全新宣傳照，分別化身「Unicorn Town鎮長」與微服出巡的「獨角獸日報小記者」，為展覽添上無窮驚喜。

齊傳播慶典喜悅

除線下實體展覽外，FC更同步於全港多個核心地段推出「Unicorn Town」主題巴士車身廣告及大型戶外廣告，將生誕慶典的熱烈氣氛延伸至全港各區。其中最矚目的，必定是歌迷會每年為Jeremy生日月精心打造的主題應援巴士。今年以Jeremy生日派對及Unicorn Town為主題，已在9月1日正式啟航，並行駛整整一個月！九巴1A線巴士途經整條彌敦道，車廂內外均以Jeremy為主題裝飾，並展示他特地為歌迷會拍攝的生日主題相片，讓Unicorns與乘客在旅途中一同感受生日的喜悅。