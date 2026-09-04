何超儀驚爆陳子聰昏迷曾闖陰間睇馬戲 靠師傅強行拉回人間

何超儀近日為老公陳子聰監製、自己領銜主演的驚悚片《拾荒法師》宣傳，並接受YouTube節目《恐怖在線》訪問，重提陳子聰當年的瀕死經歷。陳子聰自2016年起多次因肝腸問題入院，情況一度危殆，身形更暴瘦如骷髏。何超儀透露他在昏迷期間曾靈魂出竅，闖入陰間流連忘返，最後要師傅出手才執回一命。
師傅落陰間尋人
何超儀憶述，當時見到臥床的陳子聰神情有異，直覺不妥，立即致電相熟師傅求助。對方一聽便察覺出事，表示要「落去下面」查看他的靈魂是否已闖進陰間。師傅施法後果然發現陳子聰的靈魂蹲在一角，狀甚好奇地四處張望，像看馬戲表演一樣不願離開。
護士險剪保命線
由於陰間出入口有時間限制，大門隨時會關上，師傅見狀多番催促陳子聰離開，但他依然不為所動。師傅只好嚴詞警告再不折返就永遠回不去，惟陳子聰仍流連忘返，最終師傅果斷出手，將他的靈魂硬生生扯回陽間，他才奇蹟甦醒。
除了靈異經歷，何超儀又提到陳子聰在美國接受手術後命懸一線，當時腹部尚未縫合，全靠一條關鍵手術線頂住。豈料有實習護士竟企圖剪斷該線，幸好戰地創傷外科醫生Iman及時趕到阻止，才保住陳子聰性命。何超儀直言：「我就捉返香港，睇住佢一陣間，睇到佢好返先啦！」二人亦因此成為好友，Iman更獲邀參演《拾荒法師》。