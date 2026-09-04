何超儀驚爆陳子聰昏迷曾闖陰間睇馬戲 靠師傅強行拉回人間

何超儀近日為老公陳子聰監製、自己領銜主演的驚悚片《拾荒法師》宣傳，並接受YouTube節目《恐怖在線》訪問，重提陳子聰當年的瀕死經歷。陳子聰自2016年起多次因肝腸問題入院，情況一度危殆，身形更暴瘦如骷髏。何超儀透露他在昏迷期間曾靈魂出竅，闖入陰間流連忘返，最後要師傅出手才執回一命。

師傅落陰間尋人

何超儀憶述，當時見到臥床的陳子聰神情有異，直覺不妥，立即致電相熟師傅求助。對方一聽便察覺出事，表示要「落去下面」查看他的靈魂是否已闖進陰間。師傅施法後果然發現陳子聰的靈魂蹲在一角，狀甚好奇地四處張望，像看馬戲表演一樣不願離開。