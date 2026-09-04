熱門搜尋:
西藏尼泊爾泥石流 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 叡璟 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
娛樂
出版：2026-Sep-04 20:00
更新：2026-Sep-04 20:00

女神配對計劃2｜何沛珈被求愛者突然拖手嚇親 俞可程預告有兩女神「爭仔」

分享：
MWW 3982

何沛珈、俞可程出席《女神配對計劃2》記招。(娛樂組攝)

《女神配對計劃2》將於本周日（6日）起、逢周日晚八點半翡翠台播映。何沛珈、陳若思、俞可程、阮嘉敏及郭珮文與林盛斌今日出席記招宣傳，Bob大談眾人的表現，何沛珈及俞可程就分享拍攝遇到的趣事。

何沛珈在活動上透露有求愛者在第二次見面時，主動拖她手，嚇得她花容失色。俞可程透露該名男士很鍾情何沛珈，她更用「迷戀」去形容，所以對方見難得有機會可以跟自己的女神親近，就在眾人起慫恿下便做出這樣的行徑。自言是良家婦女的何沛珈指拖手很大件事，「我係要佢feel到我對佢有興趣，而我又feel到佢對我有興趣，因為我係會表達愛意嘅人，如果真係鍾意你，會不停俾signal你，呢個時候就可以拖下手。」

MWW 3834 MWW 3790 MWW 3773 MWW 3822 MWW 3828 MWW 3827 MWW 3823

俞可程指如果拖得手，便是確認關係。問到有沒有男士曾借過馬路為由拖手仔，何沛珈表示試過，之後立即問對方現在是甚麼關係，俞可程笑謂橋段太老土，自己未試過。談到今次節目可以還求愛者中途轉追求對象，俞可程曾提到遇到心儀的對象，加上在今次活動上透露有2個女神同時想同一個男仔發展，自己是否其中一位，她就大賣關子，直言對象真的很高質，畢竟是否適合發展，仍有待相處了解中。

MWW 3889 MWW 3935 MWW 3895 MWW 3887 MWW 3933 MWW 3922

問到她們會否因為「爭仔」而傷感情，何沛珈說︰「我哋唔會因為男人而傷害感情！」並透露5個女仔感情好到「一條打底褲可以兩個人著」。俞可程表示大家在節目中會有很多傾心事的時候，私底下也會討論，大家的關係由同事升級變閨密。

由於拍攝已進行了一半，她們自言因為節目更了解到自己想要的對象，何沛珈稱自己原來會被有自信，不用靚仔但看上去很charm，有些領導才能的人士吸引。俞可程就指求愛者當中有人符合她想要的條件，但拍攝期間發現原來會有些落差，反而被其他人吸引到。

MWW 3860 MWW 3977 MWW 3841 MWW 3978

ADVERTISEMENT

【👇送皇玥中秋月餅👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務