女神配對計劃2｜何沛珈被求愛者突然拖手嚇親 俞可程預告有兩女神「爭仔」

《女神配對計劃2》將於本周日（6日）起、逢周日晚八點半翡翠台播映。何沛珈、陳若思、俞可程、阮嘉敏及郭珮文與林盛斌今日出席記招宣傳，Bob大談眾人的表現，何沛珈及俞可程就分享拍攝遇到的趣事。

何沛珈在活動上透露有求愛者在第二次見面時，主動拖她手，嚇得她花容失色。俞可程透露該名男士很鍾情何沛珈，她更用「迷戀」去形容，所以對方見難得有機會可以跟自己的女神親近，就在眾人起慫恿下便做出這樣的行徑。自言是良家婦女的何沛珈指拖手很大件事，「我係要佢feel到我對佢有興趣，而我又feel到佢對我有興趣，因為我係會表達愛意嘅人，如果真係鍾意你，會不停俾signal你，呢個時候就可以拖下手。」