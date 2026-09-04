女神配對計劃2｜陳若思獲公司同事力追 隨時跟阮嘉敏爭仔 郭珮文遇心儀對象即口齒伶俐

《女神配對計劃2》將於本周日（6日）起、逢周日晚八點半翡翠台播映。何沛珈、陳若思、俞可程、阮嘉敏及郭珮文與林盛斌今日出席記招宣傳，Bob大談眾人的表現。今次節目可以求愛者不停轉追求對象，演變5女爭仔情況，阮嘉敏表示大家相處很和諧，沒有任何爭風呷醋的情況出現。郭珮文強調「友誼第一」。阮嘉敏續說︰「不過我嗰啲就好專一！」她坦言在節目表現到感情到一面，所以會不時見到她眼濕濕。

Bob提到郭珮文遇到說英語、普通話的對象，口齒變得伶俐，郭珮文續指自己用廣東話跟別人溝通，需要一些時間才會明白。她自言是I人，未有因為遇到心儀對象變得健談。郭珮文表示不論對方國籍，最重要是「啱feel」。談到她在預告中會留意求愛者的骨相，她表示自己也很著重內在美。

陳若思在活動上稱沒想過會有同事上節目追求她，坦言一直都不知道他們暗戀自己。她說︰「本身係friend嚟，今次可以加深認識。大家都識咗好耐，一直都係同事關係，唔會約出去，只係一齊工作過！」她指自己的求愛者會令觀眾很驚喜及意想不到。談到陳若思的組合將會成為焦點，阮嘉敏就漏口風指對方其中一名求愛者是幕後工作人員，認為對於勇氣可加。陳若思爆阮嘉敏也對該名幕後工作人員有興趣。