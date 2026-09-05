Lisa新歌MV曼谷取景 《SaWaDiKa》大玩形象展現泰國文化

《SaWaDiKa》由 Thom Bridges 及 Ojivolta聯手製作， Lisa藉此作回歸音樂初心，展現出其強勁的饒舌實力與核心Hip-Hop音樂風格。MV 由 Bang Jae Yeob執導，於 Lisa的故鄉泰國曼谷取景，穿梭於市內多個標誌性景點，展現大量泰國文化如泰拳、Tuk-Tuk車等，完美呈現充滿爆發力的舞蹈編排與多款前衛時尚造型。

創下歷史

這首歌是 Lisa於拉斯維加斯Caesars Palace的The Colosseum舉辦「VIVA LA LISA」駐場演出前所推出的首波全新音樂作品。該駐場演出的門票在開售不到 10分鐘內即火速售罄，Lisa更創下歷史，成為首位在拉斯維加斯舉行駐場表演的 K-pop歌手。她將於 11月 13至 14日，以及 11月 27至 28日這兩個周末登台獻唱。除了音樂發展，由 Sue Kim執導的 Lisa首部個人長篇紀錄片《Always Lalisa》將於下周末在多倫多國際電影節舉行世界首映，並隨後於 10月 12日在全球各大戲院上映。