米雪罕談已故舊愛尹志強 愛自由無意覓新伴

入行55年的米雪，日前到新城廣播接受由余家強主持的節目《余生對話》訪問，米雪被主持大讚為「電視史上第一代黃蓉」的常青樹，不僅打破了外界關於她有意「掛咪」的傳聞，更罕有地談及對已故男友尹志強的感情態度，以及分享了當年在「五台山」激烈的電視圈競爭中片約不斷、卻能廣結善緣的處世哲學。 老天爺賞飯吃 現年70歲的米雪，幕前工作不絕，狀態與活力絲毫不輸年輕一輩，她更從未想過退休。今年6月剛完成個人演唱會的她，被主持問到會否順勢「掛咪」？米雪笑言自己一點也不像退休的人。她感慨道：「我覺得上天今日俾我可以繼續喺呢行摸索緊啲嘢，儲埋咁多經驗，點解要去浪費？」她更引用了一句話「老天爺賞飯吃」，強調只要身體允許、精力充足，她會繼續活躍於幕前。

對演戲的執著 回顧香港電視圈最風光的「五台山」年代，米雪曾在佳視、麗的（亞視前身）及TVB等多個電視台穿梭演出，如同「走馬燈」般遊走於不同陣營。主持人好奇地問，在那個競爭白熱化的年代，藝人轉台頻繁難免會得失高層，為何米雪總能來去自如、片約不斷且不結怨？ 米雪對此淡然回應，認為一切都是「上天安排」。她表示當時適逢有電視台不再製作戲劇，而另外兩個台又同時向她招手，米雪順理成章過檔。她自言是個「好樂觀嘅人」，從不將不開心的事放在心上。對於如何做到不得罪人？米雪分享了自己的處世態度：「我覺得係上天安排，就算逆境，我都覺得阿Q精神多啲嘅，唔好嘅嘢我就將佢變埋好嘅嘢，咁你就冇唔開心嘅嘢。」她將自己能廣結善緣歸功於身邊有許多好朋友、好前輩和貴人扶持，並強調加上自己的努力，才能在這個行業中屹立不倒。

作為70年代佳藝電視的開台功臣，米雪回憶當年拍攝《射鵰英雄傳》時，自己尚未看過武俠小說，全憑劇本摸索，但「黃蓉」這個角色卻教會了她做人。她自言入行初期非常幸運，曾在邵氏片場觀摩大導演李翰祥拍戲，從中「偷師」學到了古裝造型的精髓。她透露，後期很多古裝戲的造型都是她與梳頭和化粧師一同構思，甚至在家自己買假髮試造型，例如在經典劇集《溏心風暴之家好月圓》中飾演的「紅姨」，從霸氣的服裝到行走時飄動的外套，都是她為了鞏固角色而設計的細節。

自嘲過度活躍 在談及如何保持「凍齡」狀態時，米雪形容自己從小就精力旺盛，甚至自嘲有「過度活躍」。她分享了自己八年前跟隨周潤發（發哥）跑山的經歷，笑言發哥帶他們跑的是崎嶇山路，而非普通跑步。這種高強度的運動不僅對身體有益，也讓她保持充沛的精力。她直言自己從不睡午覺，跑完步後依然可以排舞、拍戲，連朋友都笑她真的是過度活躍。此外，她謹記母親「保重身體就是孝順」的教誨，戒掉所有對健康不利的食物，並強調「相由心生」，保持開心的心態最重要。

米雪男友尹志強於2012年因鼻咽癌離世，問她可有考慮再覓伴侶。她秒答：「從來冇諗過。」她坦言，自己忙得連家人約吃飯都要找助手安排，根本沒有時間。她回憶起與尹志強相處的時光，形容兩人關係非常自由，互不干涉，給予對方極大空間：「佢鍾意去邊就去邊，唔見咗兩日又唔見兩日，都唔使（交代）。」至今，她依然維持這種生活模式，雖然覺得時間不夠用，但完全不覺得孤單。她笑言自己是「半個社工」，喜歡聽朋友訴苦，是朋友眼中的「拉鏈嘴」，能保守秘密。坊間一直有傳，當年TVB邀請米雪在《神鵰俠侶》中飾演「中年黃蓉」，但她因不想與親妹雪梨（飾演李莫愁）在劇中敵對而推卻。米雪在訪問中澄清，當時確實有找過她，但推卻的真正原因是沒時間。她稱讚妹妹飾演的李莫愁非常出色，認為做戲很自由，不會干預對方的演繹方式，否認了推戲的傳聞。