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娛樂
出版：2026-Sep-05 10:00
更新：2026-Sep-05 10:00

葉巧琳新歌《提防小手》林奕匡Wyman再度攜手度 錄音經歷父親與愛貓離世勾起遺憾

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葉巧琳帶來全新暖心單曲《提防小手》。

Mischa葉巧琳帶來全新暖心單曲《提防小手》，延續《小傷疤》的製作班底，再次邀得Phil林奕匡作曲、黃偉文填詞、Anson Chan@emp編曲，並由Edward Chan監製，合力為Mischa打造一首關於生離死別的感性之作。光陰飛逝，回頭才發現許多事物抓不住，唯有以「珍惜」來提防那雙無形的「小手」。

談及歌曲創作過程，Mischa透露《提防小手》與《小傷疤》其實是同期完成譜曲。當收到Phil的demo時，前奏的溫暖旋律已讓她腦海浮現「一大班Angels唱緊歌」的窩心畫面。她形容Wyman以「神之角度」將她以千字文分享的情感梳理成詞，其中「那隻小手 不理誰與誰 相約共老 迫我獨個負重 走完剩下旅途」一句，更讓她深深感受到歲月的無情是從不預告，只留下措手不及的我們。

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錄音時遭逢離別

歌曲錄製的過程，對Mischa而言並不容易。她坦言，愛貓離世不久，錄音期間父親亦離世，親人逝去的傷痛難免影響心情，令情緒調節成為挑戰。Mischa說：「有一句（歌詞）都hit得我幾深：『還有的青春 我尚未 好好拿來 豪情一遍』。」面對離別與珍惜的主題，作品直接勾起她對至親的不捨與未能盡孝的遺憾，使演繹格外深刻。

MV宇宙藏彩蛋

MV再次由RubberBand主音6號與Tim Lui這對夫妻檔聯手執導。故事以掌管人間生死離別的「小鬼」為主角，見證因移民、感情破裂、生死等原因而分離的場景，呼應歌名《提防小手》，小鬼出手拉斷紅線，為每個故事劃上句號。MV除人與人之間的離別，更加入寵物離世的揪心情節。6號表示，收到曲詞時已感受到當中的傷感，因而構思以「小鬼」串聯多個事件的超現實故事。Tim Lui透露，上一首作品《不是那種勵志歌》MV中的情侶經歷掙扎與相處才決定分開，非常貼合其中一個想表達曲終人散的過程，最終成為Mischa的MV宇宙中一個小彩蛋。

眾人眼淚泛光

拍攝期間，Mischa到場探班，看到被導演形容為「夭心夭肺」的劇情同樣深受觸動。作為愛貓之人，她看完MV後直呼：「貓嗰個搞唔掂！」6號與Tim Lui在鏡頭後督導時，除被演員的細膩演繹深深打動，亦勾起自己一些相似的經歷，忍不住「眼濕濕」。《提防小手》將最真摯的情感融入溫暖的旋律，包裹著時光不留人的感慨。歌曲及MV現已上架。

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葉巧琳 Mischa Ip - 提防小手 | Official Music Video

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