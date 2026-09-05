周家怡為賽車椎間盤受傷入院 恨駕女團拜賽車手盧思豪為師

由周家怡、李靖筠（Gladys）及海兒（Hedy）主理的駕車節目《恨駕女團》愈玩愈極致，由最初的遊車河分享駕駛樂趣，到介紹各款靚車名車，今次直頭要挑戰考賽車牌，絕對唔講得笑。 今次「恨駕團隊」專誠請來香港傑出運動員、曾連續奪得香港房車錦標賽總冠軍、並在多項亞洲及世界級賽事中取得佳績的香港知名賽車手盧思豪作為三位女將的師父。這個「賽車手育成企劃」來到第二集，思豪坦言對三人充滿信心，「我訂立嘅賽車牌課程裏面，個重點唔係真係在於要揸到幾快，基本上係要認識賽車呢件事、知道安全性、同埋完成到一啲簡單嘅任務其實就可以pass到，所以我冇擔心過。

他又指「好勝心」是賽車手必備條件。不過家怡跟Hedy有不同見解，家怡說：「我想自己會有一個可以唔好好勝、諗住要想快，其實係要做好每一個Step。」Hedy則說：「其實我覺得三個（家怡、Gladys及自己）都好好勝，嗰種叫對自己有信心嘅人，覺得自己可以嘅，好識同自己講I can do it嘅人。我會話，唔可以唔好、唔可以做唔到、唔可以衰，我絕對係咁。」

訓練隨即開始，不過鏡頭一轉，家怡竟然躺在醫院病床。問到入院原因，家怡最初笑說：「休息吓囉。」之後才認真解畫，「要做賽車手吖嘛，做賽車手要練體能啦，我就非常認真對待呢件事，操咗十幾日，點知琴日操緊嘅過程可能攰得滯，跟住就閃到條腰。我做一個動作，好似hyrox推wall ball，我接個波嘅時候上身唔夠力，個波就撞咗落去，撞正我椎間盤個位，咁樣就必咗出嚟。」她形容撞到那刻感覺恐怖，「直程唔行得，好恐怖㗎嗰吓，我直程覺得：『嘩！揀中咗我！」因為真係痛得好緊要，即刻入咗醫院，變咗無奈地（拍攝）要停。」受傷後，節目組為安全起見，曾提議取消整個企劃，不過愛車如命的家怡堅持，「我覺得咁難得開咗個頭，我唔知大家想唔想，但我都好想嘅，哈哈。我就覺得不如搞啦，唔好停啦。老人家成日都話筋骨一百日就好，咁睇吓三個零月係咪再好啲啦。」於是企劃暫緩三個月。

一個月後，家怡康復進度良好，已經可以開車。三個月後，家怡終於回歸大隊，更謂物理治療師指她已經康復超過九成；Gladys亦於這段期間考獲棍波牌；團隊終於出發離開香港，到肇慶廣東國際賽車場進行實地賽道特訓。試駕前夕，盧思豪教導如果在賽道上失控或異常時，如何透過舉手、燈號向後方車輛及工作人員示意，確保生命安全。大家做足準備，興奮又緊張地準備正式駛入賽道體驗。