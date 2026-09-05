黃精甫新作《蕩蕩蕩寇誌》嚇驚阮經天 張家輝長髮刀痕look冷血掃射

由《周處除三害》導演黃精甫自編自導的新作《蕩蕩蕩寇誌》，集結雙影帝張家輝、阮經天，以及張孝全、賈靜雯、陳以文、宋芸樺、劉子銓、周采詩、袁富華、尹揚明等，打造全新的現代武俠黑幫電影，揭開一場橫跨20年的兄弟恩怨與江湖情仇，8月上旬已在馬來西亞吉隆坡正式開機。

張家輝從影以來最極致 在「前前前預告」所見，墨鏡配長髮、身穿白色西裝、上唇帶刀疤的張家輝，手執機關槍，對著鏡頭冷笑掃射，短短幾十秒已呈現內斂到暴力外放的強烈轉變。張家輝在戲中演「十六坊」掌舵人「雷春生」，他形容是從影以來演過最極致的江湖人物：「第一印象會覺得春生是一個反派,但他的複雜程度又超越了反派的描述,他是一個多面向、難以用三兩句話解釋的人，人性複雜度很高，他是一個毫無保留的人，想做就做，沒有刻意掩飾，這種性格也讓他在江湖上引發一連串複雜、暴力事件。」角色造型由《金馬獎》造型指導得主許力文親自操刀，白色西裝造型，正是希望與角色狠辣、殘暴的一面形成強烈反差，凸顯雷春生外表儒雅、內裏狠辣的複雜氣質；至於上唇位置的疤痕則是由張家輝建議，目的是想打破過往的形象。

阮經天高呼：我真的不會演 金馬影帝阮經天繼《周處除三害》第三度與黃精甫合作，他直言感受微妙：「我感覺他一直在盡自己所能，把每一次拍攝的類型再往上推,也讓每一次製作的題材和格局變得更大。」導演在大家面前總是充滿笑容，不斷給予大家鼓勵,慶幸一路上始終有他陪伴，一起完成每一個角色的旅程。今次演「和興」中忠心耿直的專屬司機「一狗」，一頭狼尾頭搭配燦笑造型，融入美國黑幫及 Rapper 元素，張揚又帶點幾分玩世不恭，他形容角色猶如「這部電影的眼睛」，見證江湖故事的發生，初看劇本時曾因其中一場戲而慌張，直呼：「我真的不會演！」但讀完整份劇本後，卻逐漸喜歡上這個角色:「身邊的人與事一直在變，但他內心最初的東西，始終沒有改變，我越深入了解『一狗』也越覺得他可愛。」

張孝全鏟青頭髮 剛在劇集《欠你的那場婚禮》有亮眼表現的張孝全，大膽突破形象，為角色鏟青頭髮、留起鬍鬚，打造 Man 爆的硬漢造型。他演的「澎湃」是「和興四虎」之一，把兄弟情義看得比自己的性命更重要的男人。他自言一向有做運動，相信能應付體能及動作戲，反而最大挑戰是角色設計和演釋:「即使角色與過往其他角色有相似的部分，也希望可以找到不一樣的新切入點。」戲中「澎湃」一直深愛著賈靜雯飾演的「牡丹」，兩人今次是三度合作，他形容這段感情「很美、卻又很淒涼。」

賈靜雯實現打女夢 賈靜雯首次以打女形象示人，手持五指虎、臉上更有紋身、搭配鼻環、眉釘等造型，令她興奮直呼:「終於實現了 20 年前演打女的願望!」她坦言，最初收到導演邀請時也忍不住疑惑：「怎麼會是我?」但導演卻直接告訴她:「你就是牡丹。」這份肯定與信任,成為她接演角色的重要原因之一。

宋芸樺顛覆過甜美形象 宋芸樺亦顛覆過往的甜美形象，這次飾演的「白金」是一名從事黑市買賣的女子，造型融入龐克與搖滾元素，展現角色強烈的反叛氣息與殺氣。宋芸樺也直言，這次的角色設定非常特別，看到自己完成造型後都感到相當興奮，加上片中還有動作戲，讓她感受到一次前所未有的演出體驗。 陳以文演「和氣」黑幫老大 「金馬影帝」陳以文此次飾演「和興」掌舵人「伍哥」,一頭長髮配上粗獷鬍鬚，看似兇狠不好惹，實際上卻是一個追求「和和氣氣、高高興興」的另類黑幫老大。此次也是陳以文繼《周處除三害》後,第三度與黃精甫導演合作。他表示，三次合作的題材雖然各不相同，卻都有種「試圖擴大創作邊界」的感受：「導演在不同題材中始終帶著突破天花板的企圖，而這份創作上的共性，也是我持續參與合作的重要原因。」