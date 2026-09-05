汪明荃獲劉兆銘睇好做舞蹈家 謝君豪難忘被鍾景輝捉「走堂」

汪明荃與謝君豪今日出席「戲劇大師鍾景輝紀念展覽」揭幕禮，二人在會上致辭，君豪分享他印象最深的King Sir鍾景輝金句，阿姐指King Sir是她的伯樂、恩師，啟蒙她做舞台劇。他們很開心戲曲中心有地方讓大家知道King Sir的偉績，明白香港的演藝路是如何發展。 二人接受訪問時表示King Sir對演藝界的貢獻非常大，難以用一、兩部作品可以代表，而且他是把西方舞台劇引進香港，又設立戲劇教育，在電視製作上都付出了很多，整個人生都離不開戲劇。

君豪續指King Sir的金句很多都在展覽會上展出，自己也報名參加盲盒導賞，屆時可以跟參觀者分享更多。他又回憶King Sir教學的趣事，指King Sir鼓勵學生創新，也不會一本正經講理論。他又想起以前被King Sir捉走堂，自己拿出醫生紙時，令King Sir沒他乎，但笑言King Sir當時大聲問他為何不上堂時，自己也嚇親。 阿姐指King Sir很少鬧人，「有時佢會做我老師、長輩都恰如其分，開工都好玩，有時一齊唱下歌。（King Sir有冇唱大戲？）無丫！」

提到劉兆銘（Ming Sir）離世，君豪指二人也是好好的老師，近月有很多前輩、老師離世，大感難過，並指各人有不同風範。阿姐表示Ming Sir對舞蹈界付出的功勞不少，近日在網上更看到當年Ming Sir教她跳舞的影片，並回想當時Ming Sir大讚她的身材比例很適合跳舞，未來將會是很偉大的舞蹈家，奈何有感自己「大個」，沒有花太多時間學習，但也有去日本學跳舞。 提起她早前在古天樂演唱會上載歌載舞，她表示古天樂很想大家做一part演出勾起眾人回憶，於是答應重現當年台慶經典，大家玩得很開心。談到阿姐終於跟姜濤見面，她表示當日到場見到姜濤在彩排，「我見佢現場唱歌都唔錯丫。」