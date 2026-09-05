佘詩曼憶與劉兆銘「爺孫情」視為人生導師 林保怡首演舞台劇幸遇鍾景輝：個心定晒

戲劇大師鍾景輝於6月離世，為向 King Sir 的崇高成就致敬並緬懷其藝術人生，早前於香港演藝學院舉辦了為期五天的紀念展覽，獲得業界與大眾的熱烈迴響。為讓更多市民重溫 King Sir 的藝術風采，展覽移師西九戲曲中心舉行，為期一個月，今日舉行「戲劇大師鍾景輝紀念展覽」揭幕禮。曾與King Sir在電視劇《火舞黃沙》合作的佘詩曼和林保怡都有出席，對於鍾景輝和劉兆銘兩位戲劇界資深前輩先後離世，林保怡表示，「King Sir和Ming Sir離開都係演藝界嘅好大損失，好懷念佢哋。」

擔凳仔 聽故仔 佘詩曼和林保怡憶起拍《火舞黃沙》的合作點滴，當年在沙漠拍攝的辛苦狀苦，佩服King Sir敬業樂業，經常說笑，從不呷苦。阿佘最深刻是眾演員擔凳仔圍著King Sir，聽大師講解劇本。林保怡在《火舞黃沙》演King Sir的兒子，他直言演對手戲要記大量對白，不乏壓力。其後於2009年首次演出舞台劇《李察三世》正是與鍾景輝合作，「當年電視電影都演過，但突然演舞台劇，仲要好多好多對白，好難得可以同佢合作，King Sir喺度個心可以定晒。」

與劉兆銘鬧完交就講笑 劉兆銘日前亦離世，佘詩曼曾在《七姊妹》與對方的孫女，「劇入面佢叫我『奀豬』，一直以嚟佢都叫我奀豬，我喺演戲或人生上有疑惑都會問佢，佢會可用心同我講，唔會一針見血，而係講一個故事，用好玄學嘅方法啟發你思考，唔係講答案俾你聽。」她表示「兩爺孫」不時見面，也曾邀請對方來家裡食晚餐。林保怡於2000年首次監製兼主演的劇集《歎息橋》邀Ming Sir合作，「演一對好矛盾嘅父子，但佢一cut機就會講笑，鬧完交就講笑，係好開心嘅回憶。」