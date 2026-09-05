張錦程與張延結束夫妻關係 公開現身被追問離婚：關你咩事？

記者甫問候張錦程的感情狀況時，他先以一句：「係囉…哈哈！完咗囉！」承認是在幾年前已有這個想法，被追問基於什麼原因導致分開，張錦程笑著回答：「關你咩事？哈哈！」表示與前妻是和平分手，但不想透露是否仍有繼續聯絡。問到目前心情，他想一想答：「我諗係…咁仲要過好好過。」有記者再問大家是否尚有聯絡？張錦程一臉認真答：「你指King Sir（鍾景輝）？」張錦程再說：「關你咩事？關你咩事？真係㗎！關你咩事？多謝大家關心。」

張錦程跟前妻張延於1996年在上海合作《繞着神州走》認識，2001年開始拍拖，直至2004年在香港註冊結婚，翌年誕下女兒張耕夢。兩人拍拖三年間，張錦程曾三度向張延求婚，女方更曾大讚張錦程會製造驚喜，可是這段婚姻敵不過價值觀差異最終離婚收場。有報道指，二人已分居多時，中港兩地各自生活，至於女兒張耕夢則在紐西蘭升讀大學。

張延於1992年以華南理工的實習生身分，來港加入無綫拍劇，首部作品是《Catwalk俏佳人》飾演同性戀者，她另一部有份參演的劇集是《刑事偵緝檔案》，在戲中扮演郭可盈的好姊妹，跟有婦之夫蔣志光有過一段情，最終被元配麥翠嫻所殺。在94至95年間，她接拍了15部劇集，但最後因為當時港府修訂外勞政策，未能獲得批文，於是回內地繼續其演藝事業，時至今日張延仍有參與不同演出，但產量不多。