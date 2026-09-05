女神配對計劃2｜59歲Rocky鄭健樂爆完「霧水爺孫戀」參加搵真愛 四位求愛勇者搶先睇

由「金牌媒人」林盛斌（Bob）主持的TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》明晚（6 日）在翡翠台首播。 《女神配對計劃2》除了場景、鏡頭、女神造型、賽制全面升呢，就連求愛勇者質素也全線上升，經過多輪海選，有份為5位女神「幫眼」招親的花生團團長林盛斌及江美儀，都大讚今季求愛勇者夠高質，江美儀：「今季高質好多，好識得表現自己。」林盛斌：「今次整體好似比上一季優勝。」花生團成員梁敏巧則指今季求愛勇者五花百門：「有真誠嘅真誠，有可愛嘅可愛，有安全感嘅有安全感，好正呀，我好期待呀！」

今年負責「審核」求愛勇者的星級花生團名單為，節目主持林盛斌、江美儀、林秀怡，以及上年女神梁敏巧及關嘉敏。花生團評審除了用把口盛讚今季求愛勇者，還用心心眼及大量尖叫聲表達讚嘆，當中「尖叫雞」代表，非參加《女神》首季時已表情多多的關嘉敏Carman莫屬，其中一名求愛勇者的驚人表現，更令Carman一度驚現歷史名畫「吶喊」表情包，包保笑到肚痛。

化身「洪金Bob」挑機 第一集《女神2》共有18位求愛勇者出場，情況與之前直播海選時一樣，既有「顏值」、「肌肉」代表，亦有「才華」及「財力」代表，以及上年Hit爆的「奇人異士系列」！ 今日官方率先公布了其中四位的面試詳情，當中包括令Carman瞬間變「吶喊」的街頭健身教練兼體操教練林子朗。擅長多樣運動的子朗，遭要求即席表演街頭健身，由於子朗做出的所有動作均是難度極高，加上一身條理分明肌肉，Carman全程被驚艷至「擘大個口得個窿」(亦即「吶喊樣」)。為將氣氛推至高潮，阿Bob要求與自稱「成龍咁樣」的子朗進行摔撻示範，並搞笑自封「洪金Bob」，結果Bob一埋位即被子朗的「出拳有風」嚇窒，接完第二招後更指著下身大叫好痛，而遠在評審席的梁敏巧及Carman，亦驚嘆隔這麼遠也感受到子朗的「拳風」，十分誇張。

《造星V》Oscar登場 第二位求愛勇者是「顏值」代表，是曾參加《全民造星V》現年26歲的葡萄牙、芬蘭加香港混血兒方智弘Oscar，二人男子組合OneUp成員Oscar，不但樣子酷似TVB靚仔藝人吳偉豪，還練得一身超結實肌肉，令關嘉敏全程流晒口水，就連見慣大場面的Bob亦大讚：「嘩！你好靚仔喎！」Oscar自我介紹時，透露18歲開始已從事裝冷氣及洗冷氣等工作：「識裝分體式、天花中央冷氣都有。（咁堅？咁整你識唔識）識。」Carmen聞言即驚嘆：「我屋企啲冷氣突然壞晒呀」、「好想睇你洗冷氣呀」、「有冇人話你咁靚仔洗咩冷氣？」Oscar聞言即笑言：「有啲會同我講點解你唔參加《女神配對》？！」

第三位求愛勇者，是去年在《花生搶先看》中因「九唔搭八」熱爆全城、獲封「林敏驄2.0」的王維燁。相隔一年，王維燁以視像「美顏回歸」，並繼續大晒遊花園絕技，當阿Bob問：「依家喺度做緊咩？」維燁：「依家喺度同你傾緊偈咯！」美儀：「可唔可以介紹吓優點？」維燁：「其實自誇自擂我做唔到。」成功令阿Bob及美儀姐笑到趴晒枱兼嗌投降，美儀姐還忍不住大讚維燁「真係Keep到」，想睇維燁完整爆笑對答，就要留意節目。 第四位求愛勇者，是藝人兼私人健身教練Rocky鄭健樂。現年59歲的Rocky，透露離婚後拍過四次拖，年紀最小的女友僅25歲，並指對方一直行程神秘、像是有所隱瞞。基於Rocky之前曾捲入感情風波，美儀姐單刀直入追問：「係咪關係未定落」，但Rocky卻以女方一個舉動及一個稱呼，力證自己沒有表錯情，不過美儀姐聽畢卻說了一句：「保護吓自己啦！」