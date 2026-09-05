莊思敏公開母親靈堂遭網民狠批博流量 喊住回應：只係想好好記錄一下

早前迎來喪母打擊的莊思敏，今日在活動上接受訪問，她表示近日心情已開始平復，並要投入工作，她表示：「呢段時間，情緒起伏都比較大，之前處理媽媽咪舊嘅照片時，都會有好多唔同回憶出返嚟，所以情緒可能會起伏大啲。」莊思敏指母親已經病了一段時間，家人已有心理準備，所以不算是來得十分突然，最重要是媽媽走時沒有痛苦，亦很感恩所有家人都送媽咪最後一程，表示幾姐弟今後會繼續互相照顧大家，

莊思敏日前在社交平台公開母親在吉隆坡的悼念儀式，她上載到靈堂拜祭短片，其後卻被網民質疑把喪事當作流量工具，掀起爭議。對於再惹網民狠批，莊思敏回應：「其實我冇特別介懷，因為一個帳號，一個用來分享我自己生活、想記錄我自己生活嘅一個帳號，當然有其他人會睇到，因為是一個公開嘅帳號，其他人有其他嘅想法我阻止唔到，當然我冇想過迴響會咁大，但對我來說，我只係想記錄當刻嘅環境，因為很多親友都好有心，送好多花嚟，現場佈置，我相信媽咪會好鍾意，所以只係想好好記錄一下。」此時莊思敏悲從中來，傷心落淚，泣不成聲。她又否認是早拍晚播，也不是來自任何專業團隊，當時她只用手機隨意拍攝一些片段，加上因為在馬來西亞的設靈方式有別香港，大馬傳統會舉兩三天，才引起部分香港網民誤解。