第37屆香港同志影展開幕 趙式芝獲頒玲瓏大獎表揚對LGBTQ+作出貢獻

第37屆香港同志影展（Hong Kong Lesbian and Gay Film Festival, HKLGFF）於昨日（9月4日）起至9月20日隆重舉行，昨晚假圓方PREMIERE ELEMENTS戲院舉行開幕典禮，同時放映兩部開幕電影，分別是全球首席變裝皇后RuPaul坐鎮的「災難級」瘋狂喜劇《華麗絲煞列車》（Stop! That! Train!）及著名中國女星陳沖主演的動人得獎作《滿地可人兒》（Montréal, My Beautiful）。踏入第37屆，今年香港同志影展的節目尤其豐富，放映作品更是近年最多，題材多元豐富的長片與短片總共超過70部！大會亦一如過往，邀請各地電影人專誠來港出席開幕儀式，並於稍後參與映後問答環節以及專題座談會等，與香港觀眾近距離交流，分享LGBTQ+電影的創作歷程與心得。今年來港出席開幕禮的嘉賓包括：開幕電影《滿地可人兒》導演兼剪接和曉丹；特別推介電影《肌不可失》（Test）導演Sam McConnell與身兼編劇及主演的Brock Yurich；特別推介電影《浮浮游游》（Ephemera）導演江姍、監製Sol Ye及主角張澍予；菲律賓電影《窒怒》（Raging）導演兼編劇Ryan Machado及演Reynald Raissel Santos；菲律賓電影《結局未完》（Open Endings）導演Nigel Santos及編劇兼助理監製Keavy Eunice Vicente；香港短片新導演劉昆曉及陳暐霖等，陣容相當鼎盛。

黃夏蕙扮靚現身

而為了支持香港同志影展而特別到場的名人有黃夏蕙、趙式芝、楊曜愷、劉國昌、梁銘佳、徐欣羨、司徒鈺芸、梁兆輝、顧定軒、許嘉浩、陳映同、黎濟銘、黃浩霆、鄭家傑、關俊雄、陳𦘦麟、楊皓鈞、Joya、Matthew Chung、MC YIP及變妝皇后Falanja等，當中夏蕙BB亦悉心打扮，扮靚現身。至於大會司儀為著名棟篤笑藝人阿V（Vivek Mahbubani），場面非常熱鬧。

今年香港同志影展頒發玲瓏大獎（Prism Award）予趙式芝，以表彰她對推動社會思維向前邁進的貢獻，以及為LGBTQ+新世代創造的關愛與機遇。趙式芝不僅是成功的女企業家，更憑著出類拔萃的領導才華，推動香港以至整個亞洲的 LGBTQ+社群邁向關愛共融。2019年，她與夥伴共同創立「HKME」，致力為 LGBTQ+社群推動平等婚姻制度與親人和睦暨社會和諧等工作，並創辦慈善機構「相信愛基金」，致力透過頒授獎學金、分發資源、提供志願服務和情感支援等工作，幫助弱勢青年。她也擔任聯合國開發計劃署「亞洲同志」項目的私人部門特別專家顧問，亦是「Outright Action」的董事會成員。她更於曼徹斯特城市大學設立國際獎學金，資助優秀 LGBTQ+人士攻讀研究生課程。